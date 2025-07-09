Σόφι Τέρνερ: Το «Game of Thrones» ήταν ένα μάθημα ζωής και με χρήσιμες πληροφορίες για το σεξ…

Η Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) αποκάλυψε ότι με τη συμμετοχή της στη σειρά «Game of Thrones» πήρε πολλά μαθήματα ζωής και μάλιστα στα εφηβικά της χρόνια. Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Dish» και μίλησε για το πώς η διάσημη σειρά τη βοήθησε στα μετέπειτα επιχειρηματικά της σχέδια, αλλά και στο πώς να στέκεται και να συμπεριφέρεται ως ηθοποιός.

Η Τέρνερ πέρασε για πρώτη φορά από οντισιόν για τον ρόλο της «Sansa Stark» σε ηλικία 12 ετών και ξεκίνησε τα γυρίσματα δύο χρόνια αργότερα. Ολοκλήρωσε τη σειρά όταν ήταν 23 ετών κατά την όγδοη και τελευταία σεζόν της σειράς. Παρόλο που πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της ως βασική ηθοποιός της σειράς, η ίδια είπε ότι δεν την έχει παρακολουθήσει, εν μέρει λόγω της αποστροφής της να βλέπει τον εαυτό της στην οθόνη. Ωστόσο, δήλωσε ότι τα γυρίσματα της βραβευμένης με Emmy σειράς ήταν το «καλύτερο μάθημα υποκριτικής».

Μαζί με το να μάθει περισσότερα για την τέχνη και τον εαυτό της, η ηθοποιός είπε, επίσης, ότι πήρε μαθήματα σεξουαλικής αγωγής παρακολουθώντας τις γραφικές σκηνές που γυρίστηκαν στο πλατό. Παραδέχτηκε ότι οι γυμνές σκηνές της σειράς - μερικές από τις οποίες ήταν συνυφασμένες με αμφιλεγόμενες ιστορίες - ήταν πραγματικά τρελές…

