Σοφία Βεργκάρα: Κάνει διακοπές στην Ίμπιζα και αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό - Λιάζεται topless και με στρινγκ μπικίνι… (video-φωτό)

Η Σοφία Βεργκάρα (Sofia Vergara) κάνει διακοπές στην Ίμπιζα και περνάει πολύ καλά. Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλά το περιεχόμενο ήταν «καυτό» όπως και η ίδια. Η ηθοποιός της σειράς «Modern Family» στεκόταν έξω από το θέρετρό της, φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό, αρκετά αποκαλυπτικό στο πίσω μέρος της…
Η 52χρονη Βεργκάρα -για την οποία η ηλικία είναι ένας αριθμός έγραψε στην ανάρτησή της: «Sofia Vergara Swimsuit for Walmart», ενώ πρόσθεσε ένα hashtag για την Ίμπιζα. Η Vergara διατηρεί τη λεπτή της σιλουέτα μένοντας μακριά από τους υδατάνθρακες. Η ηθοποιός ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή. Λατρεύει να τρώει ψάρια και λαχανικά στον ατμό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνει κανείς λεπτός μετά τα 50.
Επίσης, η Σοφία Βεργκάρα έχει αποκαλύψει ότι τα σνακ της είναι ωμοί ξηροί καρποί και φρούτα, αν και έχει παραδεχτεί ότι ενδίδει σε κέικ πού και πού. Η ηθοποιός είναι μόνη αυτό το διάστημα, ενώ πριν από ένα μήνα η ίδια δήλωσε ότι θέλει το επόμενο αγόρι της να είναι τόσο πλούσιο όσο και εκείνη. Η Βεργκάρα παραδέχτηκε ότι χρειάζεται διασκέδαση στη ζωή της, αλλά δεν ενδιαφέρεται να βγει με κάποιον που δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος.
Ερωτηθείσα για το τι αναζητά στην επόμενη σχέση της, η Σοφία δήλωσε στην εκπομπή «Today»: «Θέλω να πω τα βασικά πράγματα, όπως υγεία και κάποιον που με αγαπάει. Και κάποιον ψηλό, όμορφο. Θέλω κάποιον που να είναι οικονομικά ανεξάρτητος».
Σε συνέντευξή στο «People», η ηθοποιός είχε δηλώσει για το ίδιο θέμα: «Είναι ήδη δύσκολο για μια γυναίκα 50 χρόνων και κάτι να βρει κάποιον. Δεν πρόκειται να γίνω τώρα επιλεκτική». Η Σοφία έμαθε ότι η αγάπη μπορεί να είναι… δύσκολη. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον. Πρέπει πάντα να δίνεις το καλύτερο που μπορείς, να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος για τον άλλον. Να είσαι εκεί γι' αυτούς όταν σε χρειάζονται, όταν περνούν τις πιο δύσκολες στιγμές. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα επιστρέψει μια μέρα σε εσάς».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.