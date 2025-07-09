Σοφία Βεργκάρα: Κάνει διακοπές στην Ίμπιζα και αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό - Λιάζεται topless και με στρινγκ μπικίνι… (video-φωτό)

Η Σοφία Βεργκάρα (Sofia Vergara) κάνει διακοπές στην Ίμπιζα και περνάει πολύ καλά. Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλά το περιεχόμενο ήταν «καυτό» όπως και η ίδια. Η ηθοποιός της σειράς «Modern Family» στεκόταν έξω από το θέρετρό της, φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό, αρκετά αποκαλυπτικό στο πίσω μέρος της…

Η 52χρονη Βεργκάρα -για την οποία η ηλικία είναι ένας αριθμός έγραψε στην ανάρτησή της: «Sofia Vergara Swimsuit for Walmart», ενώ πρόσθεσε ένα hashtag για την Ίμπιζα. Η Vergara διατηρεί τη λεπτή της σιλουέτα μένοντας μακριά από τους υδατάνθρακες. Η ηθοποιός ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή. Λατρεύει να τρώει ψάρια και λαχανικά στον ατμό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνει κανείς λεπτός μετά τα 50.

Επίσης, η Σοφία Βεργκάρα έχει αποκαλύψει ότι τα σνακ της είναι ωμοί ξηροί καρποί και φρούτα, αν και έχει παραδεχτεί ότι ενδίδει σε κέικ πού και πού. Η ηθοποιός είναι μόνη αυτό το διάστημα, ενώ πριν από ένα μήνα η ίδια δήλωσε ότι θέλει το επόμενο αγόρι της να είναι τόσο πλούσιο όσο και εκείνη. Η Βεργκάρα παραδέχτηκε ότι χρειάζεται διασκέδαση στη ζωή της, αλλά δεν ενδιαφέρεται να βγει με κάποιον που δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος.

Ερωτηθείσα για το τι αναζητά στην επόμενη σχέση της, η Σοφία δήλωσε στην εκπομπή «Today»: «Θέλω να πω τα βασικά πράγματα, όπως υγεία και κάποιον που με αγαπάει. Και κάποιον ψηλό, όμορφο. Θέλω κάποιον που να είναι οικονομικά ανεξάρτητος».

Σε συνέντευξή στο «People», η ηθοποιός είχε δηλώσει για το ίδιο θέμα: «Είναι ήδη δύσκολο για μια γυναίκα 50 χρόνων και κάτι να βρει κάποιον. Δεν πρόκειται να γίνω τώρα επιλεκτική». Η Σοφία έμαθε ότι η αγάπη μπορεί να είναι… δύσκολη. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον. Πρέπει πάντα να δίνεις το καλύτερο που μπορείς, να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος για τον άλλον. Να είσαι εκεί γι' αυτούς όταν σε χρειάζονται, όταν περνούν τις πιο δύσκολες στιγμές. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα επιστρέψει μια μέρα σε εσάς».



Πηγή: skai.gr

