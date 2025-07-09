Λογαριασμός
Η Κιμ Καρντάσιαν αλά Barbie: Ίσως από τις χειρότερες εμφανίσεις της στην πρόβα του οίκου Balenciaga στο Παρίσι (video)

Η 44χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν -δεν προκαλεί εντύπωση για την Κιμ- με έναν τεράστιο φιόγκο να «κοσμεί» το μπούστο της...

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) έκανε επίδειξη στήθους με ένα βαθύ ροζ φόρεμα, ενώ έφτασε για μια πρόβα του οίκου Balenciaga, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Η 44χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν -δεν προκαλεί εντύπωση για την Κιμ- με έναν τεράστιο φιόγκο να «κοσμεί» το μπούστο της. Αν η Κιμ ήθελε να γίνει «Barbie», όχι δεν κατάφερε. Για την ακρίβεια, «πέρασε και δεν ακούμπησε»… 

Παρά το γεγονός ότι η Κιμ προσπάθησε να κεντρίσει τα βλέμματα με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η σταρ προφανώς δεν είχε τελειώσει με την προετοιμασία της, καθώς είχε ακόμα τσιμπιδάκια στα μαλλιά της. Τον τελευταίο καιρό, οι εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι και τόσο επιτυχημένες. Η διάσημη τηλεπερσόνα, μάλλον, έχει επηρεαστεί από τις πασαρέλες και τα γκαλά που πηγαίνει και έκανε μια αντίστοιχη εμφάνιση και στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Για την ακρίβεια, η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε κάτι απλό, λιτό και απέριττο και περπάτησε στους δρόμους της Βενετίας με τα εσώρουχά της. 

Κιμ Καρντάσιαν

Πηγή: skai.gr

