Γιατί το Spotify απέλυσε τους Σάσεξ: Το «σχέδιο» του πρίγκιπα Χάρι για τον Πούτιν και τον Πάπα Φραγκίσκο

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του πρίγκιπα Χάρι για συνεντεύξεις με τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Πάπα Φραγκίσκο ήταν τελικά ο λόγος του οι Σάσεξ «απολύθηκαν» από το Spotify – για την ακρίβεια λύθηκε πρόωρα η τριετής συμφωνία συνεργασίας της πλατφόρμας με την εταιρία Archewell Audio του Χάρι και της Μέγκαν, αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Bloomberg, και άλλα ξένα μέσα, ο πρίγκιπας Χάρι ζητούσε από την παραγωγή να κάνει συνεντεύξεις με ισχυρούς άντρες του πλανήτη για τα παιδικά τους τραύματα (!) και για το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται σήμερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, όταν ο Χάρι τους είπε την ιδέα του για τον Πάπα Φραγκίσκο, τα στελέχη κρατούσαν τα κεφάλια τους.

Φυσικά, το Spotify του έκοψε τα όνειρα και αυτός ήταν και ο λόγος που, στα δύο χρόνια που κράτησε τελικά η συνεργασία τους, Χάρι και Μέγκαν δημιούργησαν μόνο μία σειρά δώδεκα επεισοδίων.

