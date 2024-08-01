Για λίφτινγκ στην Τουρκία η Katie Price

Για λίφτινγκ 10.000 λιρών ταξίδεψε τελικά στην Τουρκία, η παρόλα αυτά, καταδικασθείσα για χρέη Katie Price.

Οπως μεταδίδει η Daily Mail , λίγα εικοσιτετράωρα αφότου για το, άλλοτε πρωτοκλασάτο, μοντέλο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, η Price «συνελήφθη»... από τον φωτογραφικό φακό σε προεγχειρητικό έλεγχο εντός κλινικής αισθητικών επεμβάσεων στην Τουρκία.

The changing face of Katie Price! The glamour model pictured after each of her SIX facelifts as she jets to Turkey for 10K surgery despite once vowing she would NEVER have it done https://t.co/obqy0A4QQJ pic.twitter.com/LCQKQbFYSU — Daily Mail Online (@MailOnline) August 1, 2024

Το ταξίδι του λαμπερού μοντέλου στο εξωτερικό έρχεται την ίδια στιγμή που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της, αφού δεν παραβρέθηκε σε ακρόαση πτώχευσης για χρέη της ύψους 760.000 λιρών.

Η Κέιτι, η οποία έχει κάνει ήδη πέντε λίφτινγκ, αγνόησε και τον γιο της Τζούνιορ, 18 ετών, ο οποίος της έλεγε συνεχώς ότι δε χρειάζεται άλλη πλαστική επέμβαση.

Την Πέμπτη, εθεάθη να φοράει χειρουργική τουαλέτα και δίχτυ μαλλιών, ενώ το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με σημάδια από στυλό στα σημεία όπου θα γινόντουσαν οι χειρουργικές παρεμβάσεις.

Το λαμπερό πρώην μοντέλο και μητέρα πέντε παιδιών, κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2019 και ξανά αυτόν τον Μάρτιο εξαιτίας απλήρωτων φόρων ύψους άνω των 750.000 λιρών.

Έχασε την ακρόαση του Μαρτίου επειδή, όπως δήλωσε, «ασχολείτο με σοβαρά πράγματα».

Δικαστήριο τον Φεβρουάριο αποφάσισε ότι η Price θα έπρεπε να καταβάλει το 40% του μηνιαίου εισοδήματός της από τον ιστότοπο ψυχαγωγίας ενηλίκων OnlyFans για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ότι «βαρέθηκε» να την απειλούν με νομικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας πως θα πάει στη φυλακή για να «τελειώσει το θέμα».

Μιλώντας στη Michelle Visage στο podcast της στο BBC Radio 2 Rule Breakers, η Price συζήτησε για την πτώχευσή της και είπε ότι πρόσφατα πήγε στο δικαστήριο «περισσότερες φορές από ό,τι σε ραντεβού» και ότι «πραγματικά» δεν θα την ένοιαζε αν φυλακιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο, ανήρτησε μια διαγραμμένη πλέον ιστορία στο Instagram που την έδειχνε να τρώει ένα "τραγανό" σάντουιτς ενώ ήταν σε πτήση προς την Τουρκία.

Ο φίλος της JJ Slater, πρωταγωνιστής του Married At First Sight UK, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το εσωτερικό του ξενοδοχείου Sheraton Istanbul Atakoy στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, στη δική του ιστορία του στο Instagram.

Το πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων διαθέτει, σύμφωνα με την Mirror, δύο εντυπωσιακές πισίνες, σπα, γυμναστήριο και ένα μπαρ.

Πρόκειται για το έκτο ταξίδι που πραγματοποιεί η Price φέτος σύμφωνα με το δημοσίευμα.

