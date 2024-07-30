Katie Price: Ένταλμα σύλληψης για το πρώην μοντέλο

Ένταλμα σύλληψης για την Katie Price, άλλοτε πρωτοκλασάτο μοντέλο, εκδόθηκε μετά την αδυναμία της παρευρεθεί σε δικαστική ακρόαση σχετικά με υποθέσεις χρεοκοπίας της.

Oπως αναφέρει το Sky News, η Price, 46 ετών, επρόκειτο να παρουσιαστεί σε πτωχευτικό δικαστήριο στο Λονδίνο την Τρίτη, αφού προηγουμένως της είχε γίνει σαφές πως η παρουσία της ήταν επιβεβλημένη, διαφορετικά θα κινδυνεύσει με σύλληψη.

Αφού εν τέλει δεν παρουσιάστηκε, η δικαστής του Δικαστηρίου Αφερεγγυότητας και Εταιρειών, Catherine Burton είπε ότι στο πρώην μοντέλο δόθηκαν «πολύ σαφείς προειδοποιήσεις».

«Κατά την κρίση μου είναι απαραίτητο το δικαστήριο να εκδώσει ένταλμα σύλληψης της κυρίας Price. Δεν έχει καμία πραγματική δικαιολογία που δεν παρέστη στη σημερινή ακρόαση. Ο λόγος για την απουσία της σήμερα είναι άσχετος», πρόσθεσε.

Το λαμπερό πρώην μοντέλο κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2019 και ξανά αυτόν τον Μάρτιο εξαιτίας απλήρωτου φόρου ύψους άνω των 750.000 λιρών.

Έχασε την ακρόαση του Μαρτίου επειδή «ασχολείτο με σοβαρά πράγματα».

Ο δικηγόρος Darragh Connell, που εκπροσωπεί τον ενάγοντα όσον αφορά τις δύο πτωχεύσεις της, δήλωσε στο δικαστήριο την Τρίτη ότι το πρώην μοντέλο θα τεθεί υπό κράτηση για να βεβαιωθεί ότι θα παραστεί σε μελλοντική ακρόαση για τα οικονομικά της και ότι «η κράτηση δεν θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα»

«Η ελευθερία της διακυβεύεται, δυστυχώς, αλλά είμαστε στο τέλος του δρόμου σε σχέση με αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Σε μια ακρόαση τον Φεβρουάριο, η Price διατάχθηκε να πληρώνει το 40% του μηνιαίου εισοδήματός της από τον ιστότοπο ψυχαγωγίας ενηλίκων OnlyFans για τα επόμενα τρία χρόνια, σε σχέση με την πρώτη της πτώχευση.

Αφού έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1990 με το όνομα Jordan, η Price «μετακόμισε στον πλανήτη των Reality», όπου εμφανίστηκε σε εκπομπές, όπως το I'm A Celebrity.

Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του BBC.

Τον Οκτώβριο δήλωσε ότι «βαρέθηκε» να την απειλούν με νομικές κυρώσεις υποστηρίζοντας πως θα πάει στη φυλακή για να «τελειώσει το θέμα».

Μιλώντας στη Michelle Visage στο podcast της στο BBC Radio 2 Rule Breakers, η Price συζήτησε για την πτώχευσή της και είπε ότι πρόσφατα πήγε στο δικαστήριο «περισσότερες φορές από ό,τι σε ραντεβού» και ότι «πραγματικά» δεν θα την ένοιαζε αν φυλακιστεί.

Διακοπές στην Τουρκία και τραγανά σάντουιτς

Σε κάθε περίπτωση, τον «βαρύ πέλεκυ» της Δικαιοσύνης φάινεται πως έκανε να πέσει, η δημοσιοποίηση ταξιδιού της Price στην Τουρκία, ακριβώς την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο αφού κατά το χρόνο εκείνο ανήρτησε μια διαγραμμένη πλέον ιστορία στο Instagram που δείχνει ότι έτρωγε ένα τραγανό σάντουιτς σε μια πτήση.

Ο φίλος της JJ Slater, πρωταγωνιστής του Married At First Sight UK, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το εσωτερικό του ξενοδοχείου Sheraton Istanbul Atakoy στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, στην δική του ιστορία του στο Instagram.

Το πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων διαθέτει, σύμφωνα με την Mirror, δύο εντυπωσιακές πισίνες, σπα, γυμναστήριο και ένα μπαρ.

Το ταξίδι πιστεύεται ότι είναι το έκτο που πραγματοποιεί η Price φέτος.

Πηγή: skai.gr

