Gwyneth Paltrow: Στέκεται στη βροχή για να διώξει τα κακά πνεύματα - Και μόλις μπήκε ο Αύγουστος... (video)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο να στέκεται στη βροχή, φορώντας το ολόσωμο μαγιό της

Gwyneth Paltrow

Η Gwyneth Paltrow διώχνει τα κακά πνεύματα, αφού η ίδια δηλώνει ότι είναι τρομοκρατημένη και αμήχανη από το πρόσφατο περιστατικό διάρροιας του Derek Blasberg στο σπίτι της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο να στέκεται στη βροχή, φορώντας το ολόσωμο μαγιό της. Μάλιστα, η ίδια κατέγραψε τον εαυτό της να κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και να κουνάει τα χέρια της, για την πνευματική της κάθαρση, σύμφωνα με την ηθοποιό. 

Πάντως, ο Derek Blasberg είναι γνωστό πως περνάει χρόνο με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο εξοχικό της. Το 2022, ο ειδικός της μόδας είχε δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο και την ηθοποιό να γιορτάζουν τα 59α γενέθλιά της στην εξοχική της κατοικία. Χάρη στην επιρροή και τις διασυνδέσεις του -ως κορυφαίος δημοσιογράφος μόδας, socialite και τηλεοπτική προσωπικότητα- τα πάρτι γενεθλίων του χρησιμεύουν συχνά ως προθέρμανση για το Met Gala για τους A-list παρευρισκόμενους. 

