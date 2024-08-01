Η Gwyneth Paltrow διώχνει τα κακά πνεύματα, αφού η ίδια δηλώνει ότι είναι τρομοκρατημένη και αμήχανη από το πρόσφατο περιστατικό διάρροιας του Derek Blasberg στο σπίτι της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο να στέκεται στη βροχή, φορώντας το ολόσωμο μαγιό της. Μάλιστα, η ίδια κατέγραψε τον εαυτό της να κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και να κουνάει τα χέρια της, για την πνευματική της κάθαρση, σύμφωνα με την ηθοποιό.

Πάντως, ο Derek Blasberg είναι γνωστό πως περνάει χρόνο με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο εξοχικό της. Το 2022, ο ειδικός της μόδας είχε δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο και την ηθοποιό να γιορτάζουν τα 59α γενέθλιά της στην εξοχική της κατοικία. Χάρη στην επιρροή και τις διασυνδέσεις του -ως κορυφαίος δημοσιογράφος μόδας, socialite και τηλεοπτική προσωπικότητα- τα πάρτι γενεθλίων του χρησιμεύουν συχνά ως προθέρμανση για το Met Gala για τους A-list παρευρισκόμενους.

Πηγή: skai.gr

