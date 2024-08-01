Οι νέοι δεν είναι ευτυχισμένοι σήμερα

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, έρευνες υποστήριζαν ότι η ευτυχία στη ζωή έχει το σχήμα μιας καμπύλης.

Ξεκινάει από την εφηβεία έως τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.

Από τα μέσα περίπου της δεύτερης δεκαετίας της ζωής, η ευτυχία αρχίζει να μειώνεται εξαιτίας των πολλαπλών υποχρεώσεων. Το αίσθημα της ευτυχίας αρχίζει και πάλι να αυξάνεται μετά τα 60 χρόνια.



Ωστόσο φαίνεται πως αυτή η καμπύλη ως σχήμα δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σημερινή πραγματικότητα. Οι νεαροί ενήλικες δεν είναι πλέον τόσο χαρούμενοι όσο οι μεγαλύτεροι.

Δεν είναι καν τόσο χαρούμενοι όσο οι μεσήλικες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας έρευνας που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία.



Τους λόγους για τους οποίους οι νέοι αισθάνονται ευτυχισμένοι - ή τουλάχιστον θεωρούσαμε μέχρι σήμερα ότι είναι ευτυχισμένοι - ο ειδικός ερευνητής σε θέματα ευτυχίας Τομπίας Ες από το πανεπιστήμιο του Βίτεν Χέρντεκε, τους περιγράφει ως εξής: «Είναι η νεανική ευτυχία της προσμονής, της προσδοκίας.

Οι έφηβοι και οι νέοι θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα, θέλουν να αναπτυχθούν, τους αρέσει να παίρνουν ρίσκα και τους αρέσουν οι περιπέτειες».



Οι παγκόσμιες κρίσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Σήμερα όμως οι νεαροί ενήλικες και οι έφηβοι δεν βιώνουν πλέον αυτή την πρώιμη φάση ευτυχίας. Αντίθετα, η περίοδος της εφηβείας και της νεότητας χαρακτηρίζεται από άγχος, αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης για το μέλλον.

Και αυτό δεν οφείλεται στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι μετρήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2011.



Ο Τομπίας Ες εξηγεί γιατί οι νέοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να δουν με αισιοδοξία το μέλλον: «Ας σκεφτούμε τις παγκόσμιες κρίσεις, την περιβαλλοντική καταστροφή, τους πολέμους, αλλά και την έκπτωση των αξιών, την απειλή για τη δημοκρατία, την απειλή για την προσωπική ασφάλεια, αλλά και το μερίδιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος στο σύνολό του γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτός ως εχθρικός και αυτό μειώνει το αίσθημα της ευτυχίας, σύμφωνα με τον Τομπίας Ες.



Οι γυναίκες είναι πιο δυστυχισμένες



Η συνεχής σύγκριση με άλλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγεί τους νέους να αισθάνονται συχνά «λίγοι».

Επικεντρώνονται στις ελλείψεις τους και αναπτύσσουν φόβους για την πραγματική ζωή. «Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πάνε στον γιατρό για παράδειγμα, επειδή μεταφέρουν τα πάντα ή πολλά πράγματα σε μια εικονική πραγματικότητα».



Οι νεαρές γυναίκες φαίνεται μάλιστα να είναι ιδιαίτερα δυστυχισμένες κυρίως μεταξύ 18 και 25 ετών.

Οι Βρετανοί συντάκτες της μελέτης εικάζουν ότι η αιτία είναι ότι τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες αισθάνονται πολύ ανασφαλείς για το σώμα τους εξαιτίας του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα στοιχεία βασίζονται και σε δεδομένα των ΗΠΑ από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας CDC.

Διαπιστώνουν πολύ μεγάλη αύξηση του αισθήματος απόγνωσης πριν από την ηλικία των 25 ετών και αυτό οφείλεται επίσης στο ότι οι νέοι σήμερα έχουν μικρότερη αυτοπεποίθηση και μια λιγότερο θετική εικόνα για τον κόσμο. Το φαινόμενο συναντάται και σε πολλές άλλες μεγάλες χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς.

Εν τω μεταξύ από το 2020 έως το 2023 έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη τράπεζα δεδομένων που αφορά 34 χώρες. Και σε αυτές τις 34 χώρες τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης πως οι νέοι σήμερα δεν είναι ευτυχισμένοι όπως θα περίμενε κανείς στην ηλικία τους.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

