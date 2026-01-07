Φραν Ντρέσερ: Μετά το διαζύγιο, τον καρκίνο και την υποτίμηση, ζει τη στιγμή της δικαίωσης…

Αν συναντήσετε τη Φραν Ντρέσερ στον δρόμο, να είστε σίγουροι για ένα πράγμα: δεν έχει κανένα πρόβλημα να σταματήσει για να ακούσει πόσο πολύ την αγαπούν – εκείνη και φυσικά τη σειρά «The Nanny», την εμβληματική κωμική σειρά που συνδημιούργησε και στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1993 έως το 1999.

«Νιώθω απίστευτα τυχερή», δηλώνει στο «People», μιλώντας για τους θαυμαστές που την πλησιάζουν καθημερινά. «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εμμονικοί με αυτή τη σειρά. Κυριολεκτικά τρελαίνονται». Η ίδια έχει και τη δική της εξήγηση για τη διαχρονική επιτυχία της.

«Πολλοί millennials ήταν παιδιά όταν την είδαν για πρώτη φορά», εξηγεί η 68χρονη σήμερα ηθοποιός. «Τώρα που μεγάλωσαν, καταλαβαίνουν πόσο έξυπνη και τολμηρή ήταν. Τα ρούχα, τα υπονοούμενα, η σεξουαλική ένταση – όλα αυτά τους είχαν ξεφύγει τότε».

Η Ντρέσερ απολαμβάνει το γεγονός ότι εξακολουθεί να αναγνωρίζεται παντού. «Μιλάω με τον κόσμο, είμαι πραγματικά παρούσα. Και το νιώθουν αυτό. Είμαι ακριβώς αυτό που βλέπετε». Αν υπάρχει κάτι που την ενοχλεί, είναι η υποτίμηση. Όπως λέει, την αντιμετώπισε πολλές φορές στη ζωή της: επειδή είναι γυναίκα, επειδή έχει την έντονη προφορά του Κουίνς, επειδή θεωρήθηκε απλώς «η όμορφη κοπέλα με την αστεία φωνή».

Η «Νταντά» απέναντι στα στούντιο του Χόλιγουντ

Το 2023, ως πρόεδρος του συνδικάτου SAG-AFTRA, η Φραν Ντρέσερ ηγήθηκε της ιστορικής απεργίας ενάντια στα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. «Σκέφτηκαν: “Εντάξει, η ‘Νταντά’. Θα την τελειώσουμε σε δύο λεπτά”», λέει χαρακτηριστικά. «Αλλά δεν με περίμεναν».

Η απεργία στέφθηκε με επιτυχία, αν και η ίδια έχει παραδεχτεί ότι φοβόταν πως μετά από αυτή τη δημόσια σύγκρουση, ίσως να μην έβρισκε ξανά δουλειά. Σήμερα, η Φραν Ντρέσερ ζει μια νέα επαγγελματική άνθηση. Συμπρωταγωνιστεί στην υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ταινία «Marty Supreme», υποδυόμενη τη μητέρα του Τιμοτέ Σαλαμέ, έναν ρόλο πολύ διαφορετικό από την εκκεντρική και λαμπερή Nanny Fine.

Η ασταμάτητη αυτή δύναμη φαινόταν ήδη από τα παιδικά της χρόνια στο Flushing του Κουίνς, όπου μεγάλωσε βλέποντας επαναλήψεις του «I Love Lucy». «Θα μπορούσα να το κάνω αυτό», θυμάται να λέει στη μητέρα της. «Να κάνω κωμωδία, αστείες γκριμάτσες, να φοράω όμορφα φορέματα». Στο λύκειο είχε βάλει στόχο να γίνει σταρ και δεν άργησε να κάνει τα πρώτα της βήματα με διαφημίσεις για McDonald’s και μπίρα. «Δεν με άφηναν να μιλήσω σε καμία», λέει γελώντας.

Ακόμα και ο καθηγητής θεάτρου τής είχε πει: «Αν θες να πετύχεις, πρέπει να ξεφορτωθείς αυτή τη φωνή». Πήρε μαθήματα ορθοφωνίας, προσπάθησε να αλλάξει τον τρόπο ομιλίας της, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι αυτό που τη ξεχώριζε δεν έπρεπε να το κρύψει. «Είμαι μια όμορφη κοπέλα με αστεία φωνή», αποφάσισε.

Η μάχη με τον καρκίνο και η αποστολή ζωής

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Φραν Ντρέσερ διαγνώστηκε με καρκίνο του ενδομητρίου, ύστερα από χρόνια λανθασμένων διαγνώσεων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Η εμπειρία αυτή άλλαξε τη ζωή της. Έκτοτε, έχει αφιερωθεί στην ενημέρωση και την πρόληψη, ιδρύοντας το Cancer Schmancer Movement.

