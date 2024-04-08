Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Κριός

Η μέρα θα σας προσφέρει την ευκαιρία να κάνετε καινούργια ξεκινήματα ή να υλοποιήσετε επιτέλους όσα έχετε επεξεργαστεί και προγραμματίσει. Σημαντικό είναι να δράσετε με αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Αποδεχτείτε τις τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν εκτός προγράμματος σαν δώρο του σύμπαντος και μην τις πολεμάτε.

Ταύρος

Η μέρα θα επιτείνει τη διαίσθηση σας και θα απαιτήσει να κάνετε μια ανασκόπηση του παρελθόντος σας. Τα λάθη και οι κακοί χειρισμοί θα πρέπει να αναγνωριστούν από την πλευρά σας, για να μπορέσετε να εξάγετε ασφαλή συμπεράσματα για την τρέχουσα πραγματικότητα και να βρείτε τις κατάλληλες

λύσεις.

Δίδυμος

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Καρκίνος

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Λέων

Θα έχετε την ανάγκη να βιώσετε συναρπαστικές εμπειρίες και περιπέτειες. Οι αλλαγές θα σας ενθουσιάσουν και θα βρείτε έμπνευση στους γύρω σας. Νέες

γνωριμίες με έξυπνα και ταλαντούχα άτομα θα φέρουν έναν νέο αέρα στην καθημερινότητα σας. Εάν υπάρχουν εκκρεμή νομικά ζητήματα, το διάστημα αυτό μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία.

Παρθένος

Η μέρα θα αποτελέσει για σας μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας. Φροντίστε να ελέγξετε εάν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σας, εάν έχουν αποπληρωθεί τα χρέη ή μήπως έχετε παραλείψει να πληρώσετε κάτι σημαντικό. Πέραν των οικονομικών σας, η έκλειψη μπορεί να φέρει επιθετικότητα και εκνευρισμό, γι’ αυτό θα ήταν καλό να φροντίσετε να ελέγξετε τα νεύρα σας.

Ζυγός

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Σκορπιός

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Τοξότης

Η μέρα θα φέρει στην επιφάνεια ζητήματα ανατροφής των παιδιών αλλά και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σας. Κάποιοι μπορεί να αισθανθούν έντονα την ανάγκη για αυτοέκφραση μέσα από την συγγραφή ή τις τέχνες, ενώ άλλοι ενδεχομένως να κάνουν ένα ταξίδι.

Αιγόκερως

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Υδροχόος

Σήμερα αναμένεται να έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Κάποιοι θα θελήσετε να επισημοποιήσετε την σχέση σας, ενώ άλλοι θα συγκατοικήσετε. Θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η συναισθηματική σας ασφάλεια και θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση σας. Όσοι ζείτε ακόμη κάτω από την πατρική στέγη, ίσως να αποφασίσετε να νοικιάσετε τον δικό σας χώρο και να ανεξαρτητοποιηθείτε.

Ιχθείς

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

*(Νέα Σελήνη στον Κριό-Ολική έκλειψη Ηλίου)

