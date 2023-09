Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε για τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ και δεν τον κατάλαβε κανείς

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατάφερε το ακατόρθωτο: πέρασε απαρατήρητος και ξέφυγε από τους παπαράτσι στην μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ταξίδεψε στις ΗΠΑ για τη Σύνοδο Καινοτομίας του Earthshot Prize, του βραβείου που θεσπίστηκε από τον ίδιο και το Βασιλικό Ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των καλύτερων προτάσεων για την αποκατάσταση του πλανήτη.

Χθες Τρίτη, ο Ουίλιαμ αποφάσισε να κάνει τζόγκινγκ στις 7 το πρωί και μπόρεσε να τρέξει χωρίς να τον ακολουθούν παπαράτσι.

Πώς το κατάφερε; Απλά ανακατεύτηκε με το πλήθος που έτρεχε στο Σέντραλ Παρκ.

«Αποφάσισα να ενταχθώ στις ορδές των Νεοϋορκέζων που κάνουν το πρωινό τους τζόκινγκ» είπε, απαντώντας σε ερώτηση που έκανε η βραβευθείσα με το Earthshot πέρυσι, Βαϊτέα Κάουαν.

«Ήταν υπέροχο που ξύπνησα στη Νέα Υόρκη ένα ηλιόλουστο πρωί και όχι βροχερό, όπως χθες. Ήταν όμορφο που πήρα καθαρό αέρα σήμερα το πρωί» πρόσθεσε.

