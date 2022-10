Emma Chamberlain: Το αστέρι του YouTube που εξελίσσεται σε style icon

Αν περνάς χρόνο στο TikTok ή στο Instagram, έχεις σίγουρα δει το ξανθό κορίτσι με το στυλ της δεκαετίας του ’90

Η Emma Chamberlain εξελίσσεται πολύ γρήγορα - ποιος δεν θυμάται την εμβληματική συνέντευξη στο Met Gala του 2022 με τον Jack Harlow; Έκτοτε κάνει εξώφυλλα περιοδικών, περπατά στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και εμφανίζεται στις Εβδομάδες Μόδας.

Η Emma Chamberlain δεν ξεκίνησε ως μοντέλο/fashion influencer - αλλά ως κλασική YouTuber.

Η Emma Chamberlain έγινε γνωστή με το περιεχόμενό της στο YouTube και στο Instagram - κερδίζοντας το βραβείο People Choice Award για το «Αγαπημένο αστέρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» το 2020 και συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 under 30» του Forbes.

Ξεκίνησε το κανάλι της στα 15 της πριν από περίπου έξι χρόνια και τώρα έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατομμύρια συνδρομητές, δημοσιεύοντας τα πάντα, από συλλογές ρούχων μέχρι vlogs που αφορούν την καθημερινότητα της και τα ταξίδια.

Οι ακόλουθοί αγαπούν τα video της για την ειλικρίνεια, την ευθύτητα και την αισθητική τους. Η Emma περιγράφει πως φτιάχνει τον πρωινό της καφέ ή εμφανίζεται με την κάμερα να την ακολουθεί να περπατά στη Νέα Υόρκη αναζητώντας το καταστήματα με vintage ρούχα. Μάλλον έχει το ταλέντο μπορεί να κάνει οτιδήποτε να φαίνεται ωραίο—ακόμα και αν αυτό είναι να μαγειρεύει σούπα με τις πιτζάμες της.

Από τότε που ξεκίνησε το κανάλι της στο YouTube, η Emma έχει συγκεντρώσει 16,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, έχει ιδρύσει μια εταιρεία καφέ με την ονομασία «Chamberlain Coffee» και έχει γίνει ambassador για μεγάλες εταιρείες.

Το podcast

Στο podcast ‘Anything Goes’, μιλάει για τα πάντα—από τις φιλίες μέχρι τις δικές της μάχες με το άγχος και την κατάθλιψη. Όπως με όλα όσα κάνει, κι εδώ έχεις να περιμένεις ευθύτητα και αμεσότητα —γι’ αυτό και το podcast της είναι εξίσου δημοφιλές.

Το Lad Bible αναφέρει ότι η καθαρή περιουσία της 21 ετών Emma είναι 12 εκατομμύρια δολάρια.

Τα τατουάζ της

Η Emma πρόσφατα έκανε μια σειρά από αξιολάτρευτα μικροσκοπικά τατουάζ — για την ακρίβεια οκτώ. Περιλαμβάνουν έναν σκίουρο, δύο πινέλα, ένα vintage αυτοκίνητο, ένα γραμματόσημο με ένα πεύκο πάνω του, ένα λούτρινο κουνέλι, έναν φάρο, τον αριθμό 11 και ένα κοριτσάκι που κρατά ένα κεφάλι.

Το αγόρι της

Η Emma βγαίνει με τον 24χρονο τραγουδιστή Tucker Pillsbury —με το ζευγάρι να κάνει το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στο πάρτι ου Vanity Fair για τα Oscars.

Οι fans είναι σίγουροι ότι το τραγούδι του Never Let You Go είναι για την Emma —κάτι που μπορεί να είναι αλήθεια αφού εκείνη συμμετέχει στο video clip.

Προς το παρόν, o Τucker δεν έχει εμφανιστεί σε κάποιο από τα vlog της, αλλά η Emma έχει αναφέρει παλιότερα στο podcast της ότι είναι «οι καλύτεροι φίλοι».

Το σπίτι

Πρόσφατα άνοιξε το νέο της σπίτι στο Architectural Digest, μία ξενάγηση που έγινε viral επειδή είδαμε ένα από τα πιο όμορφα σπίτια που έχουμε δει ποτέ.

Το σπίτι της στο Los Angeles διαθέτει μια ονειρεμένη καταπράσινη μαρμάρινη κουζίνα, μια πισίνα και πολλά έργα τέχνης ζωγραφισμένα από τον μπαμπά της, τον Michael Chamberlain.

Οι εμφανίσεις της

Είδαμε την Emma στο Met Gala το 2021. Μετά την είδαμε στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου παρ’ όλο τον θόρυβο του Don’t Worry Darling, η Emma κατάφερε να τραβήξει την προσοχή μας με το λευκό φόρεμα της. Την είδαμε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και ήδη περιμένουμε μέχρι να κάνει άλλη μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και να μας αφήσει να ρίξουμε άλλη μία ματιά στο σπίτι της—μήπως στο επόμενο βίντεο της στο YouTube;

