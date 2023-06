Emily Ratajkowski: «Γυμνή» κάτω από το βαρύ παλτό της σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι- Δείτε βίντεο

Διαδικτυακό...σούσουρο προκάλεσε για μια ακόμη φορά η Emily Ratajkowski με την εμφάνιση της στην επίδειξη μόδας του οίκου Loewe στο Παρίσι.

Επιλέγοντας ένα φαρδύ κουμπωμένο δερμάτινο μάυρο παλτό, ψηλές μαύρες μπότες και puffer τσάντα, έκανε αρκετούς να αναρωτιούνται γιατί φορά ένα τόσο χειμερινό look.

Έσπευσε να αποκαλύψει πως ντύθηκε «ακατάλληλα» κάνοντας αρκετούς να αναρωτηθούν μήπως η Έμιλι ήταν τελικά γυμνή, κάτω από το δερμάτινο παλτό της.

