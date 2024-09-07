Η Elle Macpherson πιστεύει, για κάποιο λόγο, ότι οι ασθένειες ευδοκιμούν σε ένα «όξινο σώμα». Το αυστραλιανό πρώην σούπερ μόντελ «ορκίζεται» στα οφέλη του περιορισμού του κόκκινου κρέατος, του σιταριού, των γαλακτοκομικών, της ζάχαρης και των επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και σε αυτό που αποκαλεί «αλκαλικές τροφές».

Σύμφωνα με την ίδια, μια διατροφή που περιλαμβάνει φρέσκα λαχανικά, φρούτα και μη επεξεργασμένες φυτικές πρωτεΐνες δημιουργεί αλκαλικό pH, το οποίο προστατεύει την υγεία των κυττάρων και εξισορροπεί τα βασικά μεταλλικά στοιχεία του οργανισμού.

Μέσω της «γυαλιστερής» μάρκας ευεξίας της, WelleCo, προωθεί ακούραστα το σούπερ ελιξίριό της -ένα μείγμα βιταμινών και μετάλλων που προφανώς επινόησε ο φυσιοθεραπευτής της όταν ένιωθε εξαντλημένη και σε εμμηνόπαυση- σε γυναίκες που θέλουν να δείχνουν τόσο απίστευτες όσο εκείνη στα 60 τους και είναι πρόθυμες να πιστέψουν ότι αυτό έχει να κάνει με το λάχανο.

Μέχρι στιγμής όλα καλά. Τα πράγματα σοβάρεψαν όταν η Elle Macpherson αποκάλυψε ότι πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του μαστού πριν από επτά χρόνια, αλλά τώρα βρίσκεται σε ύφεση, αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Το 60χρονο μοντέλο ανέφερε ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένειά της - πηγαίνοντας ενάντια στις συμβουλές 32 γιατρών και στις επιθυμίες της οικογένειάς της!

Μιλώντας στο «Women's Weekly» για τη διάγνωσή της αποκάλυψε: «Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν μπερδεμένο, ήταν τρομακτικό με πολλούς τρόπους και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα». Μετά τη διάγνωσή της, ο γιατρός είπε στην Elle Macpherson να υποβληθεί σε μαστεκτομή με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και να προχωρήσει σε αποκατάσταση του μαστού της. Ωστόσο, η Elle -η οποία εκείνη την εποχή έβγαινε με τον αντιεμβολιαστή Andrew Wakefield- αποφάσισε να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή ιατρική.

Η γυναίκα που κάποτε ήταν γνωστή, απλώς, ως το «Σώμα», κάτι που από μόνο του δίνει μια ιδέα για το πώς ήταν να είσαι μοντέλο τη δεκαετία του 1980, αποκαλύπτει στο επερχόμενο βιβλίο της «Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself» ότι διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, που ονομάζεται HER2.

Ο HER 2 θετικός καρκίνος του μαστού αφορά περίπου το 15 με 20 % των όγκων του μαστού. Τα καρκινικά κύτταρα αυτής της μορφής έχουν στην επιφάνειά τους, τούς συγκεκριμένους HER 2 υποδοχείς. Όταν αυτοί ενεργοποιηθούν τότε με τη σειρά τους ενεργοποιούν γονίδια στον πυρήνα του κυττάρου που ονομάζονται ογκογονίδια. Τα ογκογονίδια προκαλούν το καρκινικό κύτταρο να μεγαλώσει και να πολλαπλασιαστεί. Επειδή οι όγκοι που εκφράζουν τους HER 2 υποδοχείς θεωρούνται και είναι επιθετικοί, συχνά αντιμετωπίζονται με χορήγηση χημειοθεραπείας πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Έτσι, το μοντέλο, αφού διαλογίστηκε για την απόφασή του σε μια παραλία του Μαϊάμι, μετακόμισε στην Αριζόνα για να αφιερώσει «κάθε λεπτό στη θεραπεία του εαυτού της», υπό τη φροντίδα μιας ομάδας που περιλαμβάνει έναν γιατρό φυσικοπαθητικής, έναν οστεοπαθητικό, έναν ολιστικό οδοντίατρο και -υποψιάζεται κανείς ότι αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι καθοριστικό- τον βασικό της γιατρό.

Και μετά από μόλις οκτώ μήνες, υποστρίζει πως τα κατάφερε!

Η... αλήθεια

Αλλά η αλήθεια είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετική… Αποδεικνύεται ότι πριν από όλα αυτά, η Macpherson είχε υποβληθεί σε λοβεκτομή -ή χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου από το στήθος της- η οποία μπορεί να είχε αρκετή σχέση με την ευτυχή έκβασή της.

Με την επέμβαση αυτή, ο χειρουργός αφαιρεί το τμήμα του μαστού όπου εντοπίζεται ο καρκίνος. Μπορεί, επίσης, να αφαιρεθεί ένα όριο φυσιολογικού ιστού που περιβάλλει τον καρκίνο και ορισμένοι λεμφαδένες. Επειδή η λοβεκτομή αφήνει όσο το δυνατόν περισσότερο ιστό του μαστού, είναι γνωστή ως χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού.

Όπως έχουν επισημάνει πολλοί χειρουργοί, σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», σε περιπτώσεις όπως η δική της είναι σύνηθες να προσφέρεται η επιλογή είτε μιας πιο συντηρητικής είτε μιας πιο επιθετικής θεραπείας. Με άλλα λόγια, όχι μόνο οι γυναίκες θα πρέπει να σκέφτονται πολύ προσεκτικά πριν απορρίψουν τη συμβατική ιατρική, αλλά η Macpherson μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν πολλά «κενά» στην ιστορία της…

Όταν η Αντζελίνα Τζολί έγραψε ένα προσεκτικά ισορροπημένο άρθρο στους «New York Times» το 2013 σχετικά με την επιλογή της προληπτικής διπλής μαστεκτομής, επειδή φέρει ένα γονίδιο που την προδιαθέτει για καρκίνο του μαστού, μια μελέτη με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε αύξηση της ζήτησης για γενετικό έλεγχο κατά 64% μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Πόσες γυναίκες που παλεύουν με τη χημειοθεραπεία ή αγωνιούν για μια μαστεκτομή έχουν τώρα αμφιβολίες για τον εαυτό τους, αφού διάβασαν την ιστορία της Macpherson; Ζήστε τη δική σας αλήθεια, με κάθε τρόπο. Απλά, δείξτε μεγάλη προσοχή και να θυμάστε ότι άλλοι μπορεί να πεθάνουν από αυτό...

Πηγή: skai.gr

