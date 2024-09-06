Είναι μόλις 32 ετών και «δεν ξέρει τι έχει»!

Η Selena Gomez έγινε επίσημα δισεκατομμυριούχος, με το Bloomberg να αναφέρει σήμερα Παρασκευή ότι η ηθοποιός έχει καθαρή περιουσία 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πρακτορείο ειδήσεων επιχειρώντας να αιτιολογήσει τον «τεράστιο όγκο» των χρημάτων της GOMEZ συνοψίζει πως αυτός προήλθε τόσο χάρις στην εταιρεία καλλυντικών Rare Beauty, που ίδρυσε τον Φεβρουάριο του 2019 επιπρόσθετα με την καριέρα της ως ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Ειδικότερα, η σχετική έκθεση του μέσου ενημέρωσης αναφέρει πως πάνω από το 80% του πλούτου της προέρχεται από το πλειοψηφικό της μερίδιο στην επωνυμία μακιγιάζ, η οποία έχει γίνει ανάρπαστη στην αγορά των influencer.

«Η Selena δεν είναι απλώς μια ποπ σταρ», είπε στο πρακτορείο η ειδικός μάρκετινγκ Stacy Jones εξηγώντας πως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύπλευρη επιχειρηματία με διαφορετικές εισοδηματικές ροές που αποδίδουν τα μέγιστα.

Μαζί με την επωνυμία ομορφιάς τα καθαρά κέρδη της Gomez προέρχονται επίσης από την επένδυσή της στο Wondermind, χαρτοφυλάκιο ακινήτων αλλά και από συνεργασίες επί πληρωμή.

Η πρώην σταρ του Disney Channel δεν φαίνεται να θέλει να «βάλει φρένο» ούτε έστω για να ξεκουραστεί λίγο αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, "Only Murders in the Building", της οποίας η πέμπτη σεζόν κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η Gomez είναι επίσης το τρίτο άτομο με τις περισσότερες παρακολουθήσεις στο Instagram, γεγονός που φαίνεται να της αποφέρει ενδεικτικά πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια έστω και από μόνο μια συμφωνία συνεργασία διαφήμισης στην πλατφόρμα.

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός είναι τώρα μια από τους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους των ΗΠΑ.

