Το διάσημο μοντέλο Elle Macpherson αποκάλυψε ότι πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του μαστού πριν από επτά χρόνια, αλλά τώρα βρίσκεται σε ύφεση, αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Το 60χρονο μοντέλο αναφέρει στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself», ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένειά της - πηγαίνοντας ενάντια στις συμβουλές 32 γιατρών και στις επιθυμίες της οικογένειάς της.

Μιλώντας στο «Women's Weekly» για τη διάγνωσή της, αποκάλυψε: «Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν μπερδεμένο, ήταν τρομακτικό με πολλούς τρόπους και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα».

Την αποκαλούσαν το «Σώμα» και συνεχίζει να κρατά επάξια τον τίτλο της. Το διάσημο μοντέλο γεννήθηκε στην Αυστραλία. «Την πρώτη φορά που έκανα πασαρέλα ήμουν περίπου επτά ετών, με την αδελφή της μητέρας μου, η οποία ήταν μοντέλο. Το μισούσα. Ποτέ δεν ήθελα να γίνω μοντέλο, ήθελα να πάω στη Νομική και ήθελα μια δουλειά που θα ένιωθα ότι ήταν αξιόπιστη και σταθερή και θα είχε ένα σταθερό εισόδημα και θα ήταν κάτι που θα μπορούσα να εξελιχθώ», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Μετά τη διάγνωσή της, ο γιατρός είπε στην Elle Macpherson να υποβληθεί σε μαστεκτομή με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και να προχωρήσει σε αποκατάσταση του μαστού της. Ωστόσο, η Elle -η οποία εκείνη την εποχή έβγαινε με τον αντιεμβολιαστή Andrew Wakefield- αποφάσισε να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή ιατρική.

«Ο κόσμος πίστευε ότι ήμουν τρελή», επισήμανε, αλλά η ίδια προχώρησε με ένα σχέδιο θεραπείας που εμπιστευόταν. Η Elle Macpherson αποκάλυψε ότι νοίκιασε ένα σπίτι στο Φοίνιξ της Αριζόνα για οκτώ μήνες, όπου «αντιμετώπισε ολιστικά» τον καρκίνο της υπό την καθοδήγηση του βασικού της γιατρού, ενός γιατρού φυσικοπαθητικής, ενός ολιστικού οδοντιάτρου, ενός οστεοπαθητικού, ενός χειροπρακτικού και δύο θεραπευτών.

Μένοντας στο σπίτι μόνη της, το μοντέλο είπε ότι περνούσε τις μέρες της εστιάζοντας και αφιερώνοντας κάθε λεπτό στη θεραπεία του εαυτού της.

Η Elle Macpherson ήταν μια νεαρή γυναίκα με αθλητικό σώμα που απείχε πολύ από την εμφάνιση που κυριαρχούσε στις πασαρέλες της εποχής. Όλα όμως άλλαξαν χάρη στο «Sports Illustrated». Πρωταγωνίστησε στο εμβληματικό αφιέρωμα του περιοδικού για τα μαγιό έως και πέντε φορές! Για την ακρίβεια, η Αυστραλέζα βρέθηκε στο εξώφυλλο το 1986, το 1987, το 1988, το 1994 και το 2006 «σπάζοντας» ένα ρεκόρ που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη κανείς. Μετά τα τρία συνεχόμενα πρωτοσέλιδά της στη δεκαετία του 1980, το περιοδικό «Time» δημοσίευσε το 1989 εκτενές ρεπορτάζ για τη Macpherson, η οποία εμφανίστηκε και στο εξώφυλλό του. Μάλιστα, ήταν το διάσημο αμερικανικό περιοδικό που επινόησε το παρατσούκλι με το οποίο έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο: «The Body» (το «Σώμα»).

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2023, η Elle Macpherson εξέπληξε τους θαυμαστές της στο Instagram δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με ένα σήμα των Ανώνυμων Αλκοολικών που ανακοίνωνε ότι ήταν νηφάλια για 20 χρόνια. «Σταμάτησα να πίνω το 2003, επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να είμαι πλήρως παρούσα στη ζωή μου και έτσι γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου. Αυτή ήταν μια απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ», ανέφερε η ίδια.

Η Macpherson απέκτησε δύο παιδιά με τον Γάλλο Arpad Busson. Λόγω της εργασίας των γονέων τους, τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μεταξύ Νέας Υόρκης, Λονδίνου και Μπαχάμες. Και πέρασαν, επίσης, πολύ χρόνο στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας. Ίσως γι' αυτό ο Cy, ο μικρότερος από τους δύο, ασχολήθηκε με τη μόδα. Μέχρι την ηλικία των 20 ετών, είχε ήδη εμφανιστεί σε διάφορα περιοδικά μόδας (μεταξύ των οποίων το «Glamour», το «Inside» και το περιοδικό «Elle», όπου εμφανίστηκε με τη μητέρα του), είχε κλείσει διαφημιστικές καμπάνιες και είχε υπογράψει συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων. Ακόμα κι έτσι, και για τους δύο γιους της, το σημαντικό είναι οι σπουδές τους. Και παρόλο που ο Cy απολαμβάνει τη μόδα, η αλήθεια είναι ότι έχει ακολουθήσει και αυτός τα βήματα του πατέρα του: σύμφωνα με το LinkedIn, αυτή τη στιγμή σπουδάζει χρηματοοικονομικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.