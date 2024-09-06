Μελάνια Τραμπ: Το βιβλίο μου είναι ένα προσωπικό και στοχαστικό ταξίδι

H πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ (Melania Trump) έδωσε μία πρώτη γεύση από τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Melania» τα οποία θα κυκλοφορήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου από τη Skyhorse Publishing.

«Η συγγραφή αυτών των απομνημονευμάτων ήταν ένα βαθιά προσωπικό και στοχαστικό ταξίδι για μένα» αναφέρει η Μελάνια Τραμπ σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ως ιδιώτης που έχει γίνει συχνά αντικείμενο δημόσιου ελέγχου και παραποίησης, αισθάνομαι την ευθύνη να ξεκαθαρίσω τα γεγονότα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μοιραστώ τη δική μου οπτική γωνία: την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κλιπ διάρκειας 48 δευτερολέπτων ξεκινά με την Μελάνια Τραμπ να μιλά απευθείας στην κάμερα ενώ στη συνέχεια προβάλλονται σκηνές από τη θητεία της στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού της στην Αφρική ενώ έρχονται στο φως στιγμιότυπα από την εποχή που ήταν μοντέλο, με τον γιο της, Μπάρον, αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σύμφωνα με το «the Hollywood Reporter».

«Η ιστορία της Μελάνια Τραμπ είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας και ανεξαρτησίας, αναδεικνύοντας τη δύναμή της και την ακλόνητη δέσμευσή της στον αληθινό της εαυτό» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

