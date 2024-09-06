«Είμαι σίγουρα με το μέρος του πρίγκιπα Χάρι», δήλωσε ο Sir Ian McKellen αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι το είδος του σχολίου που θα περίμενε κανείς από τον θρυλικό ηθοποιό, ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ωστόσο, οι απόψεις του για τη βασιλική οικογένεια δεν τελειώνουν εδώ -και μετά την πτώση του από μια σκηνή του Λονδίνου πριν από λίγες εβδομάδες, ο διάσημος ηθοποιός είχε σίγουρα χρόνο για να σκεφτεί τα πράγματα όσο ανάρρωνε στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Σε συνέντευξή του στους «Times», ο αγαπημένος Gandalf είπε για τον πρίγκιπα Χάρι ότι δεν είναι και τόσο έξυπνος για να αντιμετωπίσει τη βασιλική ζωή, χαρακτήρισε την εκλιπούσα βασίλισσα «αγενή» και «αρκετά τρελή» στα τελευταία της χρόνια, ενώ για τον βασιλιά Κάρολο κράτησε το καλύτερο: τον αποκάλεσε «κατεστραμμένο»!

Από τότε που ο πρίγκιπας Χάρι μετακόμισε στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, όπου ζουν στο Μοντεσίτο με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, ο σερ Ίαν, 85 ετών, φαίνεται να έχει προβληματιστεί.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός δεν σταμάτησε εκεί για τον Χάρι. Συνέκρινε τη ζωή στη βασιλική οικογένεια με φυλακή. Ο Χάρι «μάλλον δεν είναι αρκετά ευφυής», προκειμένου να βοηθήσει τον εαυτό και ζήσει μια ζωή ως… εργαζόμενος γαλαζοαίματος. Πρόσθεσε ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος φαινόταν «βαθιά δυστυχισμένος» και ο Κάρολος Γ' φαίνεται «σαφώς κατεστραμμένος» από τη ζωή του στη βασιλική οικογένεια.

Αλλά είναι η εκλιπούσα βασίλισσα που ο πρωταγωνιστής του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» συνάντησε προσωπικά πολλές φορές. Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά την απονομή του τίτλου του, η βασίλισσα του είπε: «Το κάνεις αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Στη συνέχεια λέγεται ότι πρόσθεσε: «Πηγαίνει κανείς ακόμα στο θέατρο;». Μια δήλωση που ο ηθοποιός χαρακτήρισε «πολύ αγενή». «Μπράβο σε όποιον καταφέρνει να παραμείνει λογικός σε αυτόν τον κόσμο», κατέληξε ο Ίαν ΜακΚέλεν.

