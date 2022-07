Η νέα συλλογή έργων τέχνης που δημιούργησε ο Τζόνι Ντεπ εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκε προς πώληση.

Ο 59χρονος ηθοποιός δημιούργησε μια συλλογή περιορισμένης έκδοσης, σύμφωνα με την Castle Fine Art. Η συλλογή περιλαμβάνει 780 έργα του χολιγουντιανού ηθοποιού.

Για τον Τζόνι Ντεπ υπήρχε πάντα η τέχνη. Πριν από την υποκριτική και πριν από τη μουσική, η τέχνη ήταν πάντα μια σημαντική διέξοδος για τη δημιουργικότητά του. Ο ηθοποιός δούλευε τους τελευταίους μήνες πάνω στη συλλογή με τίτλο «Friends and Heroes» («Φίλοι και Ήρωες») και συμπεριέλαβε στα τολμηρά πορτρέτα του ανθρώπους όπως ο Al Pacino, ο Bob Dylan, η Elizabeth Taylor και ο Keith Richards.

