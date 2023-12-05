Το 2019, όταν ήταν 17 ετών, ο Edoardo Santini (Εντοάρντο Σαντίνι) ψηφίστηκε ο ομορφότερος άντρας της Ιταλίας.

Το νεαρό μοντέλο, με σπουδές στον χορό και την υποκριτική, ονειρευόταν μια μεγάλη καριέρα στις πασαρέλες.

Τώρα, στα 21 του, αποφάσισε να εγκαταλείψει το μόντελινγκ για χάρη του Θεού και της πίστης του και να γίνει ιερέας.

Edoardo Santini said on social media Saturday he would renounce his modeling career for his faith. He wants to pursue the priesthood.https://t.co/YNBLsG5zuu — Catholic Frequency (@CatholicFQ) December 4, 2023

Ο Σαντίνι αποκάλυψε στα social media ότι θα απαρνηθεί την καριέρα του για την πίστη του και ότι έχει ενταχθεί σε ιερατική σχολή κοντά στη Φλωρεντία για να γίνει κληρικός «πρώτα ο θεός».

Μάλιστα, σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στη σελίδα του στο Instagram την περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκε ένα απόσπασμά του να εμφανίζεται να προσεύχεται σε μια εκκλησία, με τη λεζάντα: "Επέστρεψα στο δρόμο μου".

Ήδη, στους λογαριασμούς του στα social media παρουσιάζεται ως «χριστιανός», μελλοντικός ιερέας».

«Στα 21 μου χρόνια, βρίσκομαι στο δρόμο για να γίνω ιερέας. Αποφάσισα να εγκαταλείψω το μόντελινγκ, την υποκριτική και τον χορό, αλλά δεν θα εγκαταλείψω όλα τα πάθη μου, απλώς θα τα ζήσω διαφορετικά, προσφέροντάς τα στον Θεό», είπε ο Εντοάρντο.

Όπως εξήγησε, πήρε αυτή την απόφαση αφού συναντήθηκε με κάποιους νέους που μου έδειξαν τι σημαίνει να είσαι στην εκκλησία και μου έδωσαν τη δύναμη να διερευνήσω αυτό το ερώτημα που έχω από μικρός, αλλά διάφοροι φόβοι με εμπόδιζαν να το εξερευνήσω περαιτέρω».

Ο νεαρός Εντοάρντο αποκάλυψε ότι τον περασμένο χρόνο έζησε με δύο ιερείς και αυτό ήταν «η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής μου».

