Dua Lipa-Romain Gavras: Αυτό είναι το νέο «καυτό» ζευγάρι της showbiz

Η διάσημη τραγουδίστρια «ανέβασε» φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα νέο ζευγάρι εμφανίστηκε στη showbiz, μετά από τόσους χωρισμούς. Ρομέν Γαβράς και Ντούα Λίπα είναι μαζί. Ο Γάλλος σκηνοθέτης και η Αγγλίδα ποπ σταρ φημολογούνται ότι είναι μαζί από τον Φεβρουάριο αυτού του έτους.

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη σχέση που ξεσήκωσε τους θαυμαστές πρόσφατα ήταν αυτή ανάμεσα στο μοντέλο και επιχειρηματία, Kendall Jenner, με τον τραγουδιστή Bad Bunny, αλλά το ειδύλλιο αυτό μπήκε σύντομα στην άκρη, όταν η αδελφή της Kylie Jenner επισκέφθηκε το σπίτι του ηθοποιού Timothee Chalamet, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο τις φήμες που συνδέουν την επιχειρηματία με τον σταρ του «Call Me By Your Name».

Σαν να μην έφτανε αυτό, ορισμένοι χρήστες του Twitter πρόβαλαν μια «τραβηγμένη από τα μαλλιά» θεωρία που υπονοεί ότι η Taylor Swift και ο Fernando Alonso θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση, καθώς και οι δύο έχουν πρόσφατα εγκαταλείψει τους συντρόφους τους.

Μπροστά σε τόση τρέλα και φήμες, η μόνη που έχει δημοσιοποιήσει τον έρωτά της είναι η Dua Lipa, η οποία «διαφήμισε» το νέο της αμόρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Dua Lipa δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον νέο της έρωτα, τον Romain Gavras.

Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται το χέρι της Dua Lipa να κρατά μια φωτογραφία, όπου φαίνεται η τραγουδίστρια του «New Rules» να γελά με τον Γάλλο σκηνοθέτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί και δημοσιοποιούν τη σχέση τους.

Αν και η τραγουδίστρια του «Levitating» δεν έχει μιλήσει ή γράψει κάτι στην ανάρτησή της, η Dua Lipa φαίνεται ότι βρήκε ξανά τον έρωτα, αυτή τη φορά στον κόσμο του κινηματογράφου με τον Romain Gavras.

Πηγή: skai.gr

