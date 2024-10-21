Η Dua Lipa διαθέτει καλλίγραμμη σιλουέτα και της αρέσει να την επιδεικνύει. Έτσι, λοιπόν, η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στην τελετή του «Rock & Roll Hall of Fame», στο Οχάιο, αλλά κάτι ξέχασε να πάρει μαζί της. Για την ακρίβεια, η καλλιτέχνιδα, μάλλον, άφησε τα εσώρουχα στο σπίτι της για να δείχνει πιο εντυπωσιακή με το φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα είχε συνάντηση κορυφής επί σκηνής: με τη Cher. Η 29χρονη Dua Lipa επέλεξε ένα αποκαλυπτικό δερμάτινο φόρεμα, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στη φαντασία. Κάτι που, φυσικά, ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Και επειδή η τραγουδίστρια δεν είναι ντροπαλή, φρόντισε να «ανεβάσει» πολλές φωτογραφίες με το φόρεμά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ναι, εκεί τα είδαμε όλα…

Σε μια άλλη ανάρτηση, η σταρ μοιράστηκε ένα διασκεδαστικό στιγμιότυπο με τη Cher και τη Zendaya γράφοντας στην ανάρτησή της: «Απόλυτη τιμή να αποτίσω φόρο τιμής χθες το βράδυ στην ICON & LEGEND @cher, καθώς εισάγεται στο @rockhall (καιρός ήταν, αν με ρωτάτε).

Ευγνώμων -πέρα από κάθε λέξη- που μοιράστηκα τη σκηνή με τη @cher και τους @theroots για να τραγουδήσουμε το «Believe». Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κόκκινο χαλί τη συνόδευσε ο πατέρας της, Dukagjin Lipa, ο οποίος ήταν κομψός με ένα μαύρο σακάκι σμόκιν, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν.

Η Cher επέλεξε, επίσης, ένα δερμάτινο σύνολο που αποτελούνταν από μια μαύρη μίνι φούστα και ένα μακρυμάνικο τοπ σε στυλ κορσέ. Το τραγούδι της, «Believe,» που κυκλοφόρησε το 1998, αποτέλεσε επιτυχία κατά την κυκλοφορία του και βρίσκεται στο 22ο ομώνυμο στούντιο άλμπουμ της. Το πιασάρικο κομμάτι έγινε το πιο επιτυχημένο single της και κατέκτησε την πρώτη θέση σε διάφορα παγκόσμια charts, όπως το U.S. Billboard Hot 100, το U.S. Dance Club Song (Billboard) και το U.K. Singles (OCC).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.