Η Dua Lipa είναι πλούσια. Η διάσημη καλλιτέχνιδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail», εισέπραττε -το 2023- 1 εκατ. λίρες την εβδομάδα, μετά από μια σειρά εμφανίσεων σε φεστιβάλ, μία εμφάνιση σε ταινία και πωλήσεις προϊόντων.

Η 28χρονη Βρετανίδα σταρ βρίσκεται στον δρόμο για να γίνει μία από τις πλουσιότερες διασημότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, «κυνηγώντας» τους Adele, Harry Styles και Ed Sheeran.

Η Dua είχε κύκλο εργασιών 51,6 εκατ. λιρών στην εταιρεία της, Radicial 22 Live LLP. Σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των «Sunday Times», η τραγουδίστρια βρίσκεται στη θέση «29» και με περιουσία που αγγίζει τα 90 εκατ. λίρες.

Μετά την επιτυχία της εμφάνισής της στο Glastonbury, η Dua ανακοίνωσε δύο συναυλίες στο Wembley Stadium, οι οποίες εξαντλήθηκαν μέσα σε μια μέρα. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να περάσει χρόνο με τους φίλους της, την οικογένειά της και τον φίλο της, Callum Turner.

«Μέχρι να γίνει 40 ετών, η Dua θα μπορούσε να είναι δισεκατομμυριούχος», γράφουν τα διεθνή μέσα.

Πηγή: skai.gr

