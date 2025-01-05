Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Καίει λιόκλαρα και χορεύει στα αποκαΐδια! Το γιατί θα σας ξαφνιάσει

Στο χωριό του, το Μίραλι Αχαΐας στον ορεινό όγκο του Ερύμανθου βρίσκεται ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, σε αυτό το διάλειμμα από τα γυρίσματα της πολύ επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» για να φροντίσει λίγο και τα κτήματα της οικογένειας καθώς είναι και η αποχή που καίγονται τα λιόκλαρα.

Έχοντας μαζέψει το λάδι, περιποιούνται τις ελιές για να μπορέσουν να έχουν και την επόμενη χρονιά μια ικανοποιητική παραγωγή (όσοι ξέρουν από ελιές, γνωρίζουν πως πάνε μία μία οι χρονιές, μια έχουν, μια όχι. Πάντα υπάρχει λάδι αλλά όχι μεγάλη παραγωγή κάθε χρονιά). Και αφού κλαδέψουν έρχεται η ώρα να καούν τα λιόκλαδα σε εποχή που δεν είναι επικίνδυνη για εξάπλωση φωτιάς.

Κι αυτό ακριβώς έκανε και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί και ξέρει καλά από αγροτικές εργασίες. Κι αυτό είναι αναμενόμενο.

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο είναι να τον δούμε να χορεύει ξέφρενα στα αποκαΐδια και μάλιστα για έναν λόγο που τον λες και απρόσμενο… Το άνοιγμα του TikTok του! Κι όμως το έκανε…

«Όταν χάνεις το πάρτι της πρωτοχρονιάς στην Αθήνα και το επόμενο πρωί χορεύεις στα αποκαΐδια απ’ τα λιόκλαρα για να ρεφάρεις.

#lioklara ✨

Ναι έκανα αυτό το βίντεο για να εγκαινιάσω το τικ τοκ» έγραψε ο ίδιος ανεβάζοντας το βίντεο!

