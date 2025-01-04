Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δέχθηκε πρόστιμο η Βάνα Μπάρμπα, μετά από έλεγχο της τροχαίας στην Ομόνοια.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή, είχαμε τελειώσει από το ρεβεγιόν και ήμουν με τον πατέρα μου και την κόρη μου. Το όριο ήταν στο 31 και εγώ ήμουν στο 33. Με σταμάτησε η τροχαία στην Ομόνοια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μπράβο τους. Εγώ σαφώς και ήμουν λάθος, γιατί είχα πιει λίγο παραπάνω και παρά τη μικρή διαφορά ο αστυνομικός μου εξήγησε ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ακόμα και έτσι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Μετά το αυτοκίνητο το πήρε ο πατέρας μου και οδήγησε», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Talk Radio» το πρωί του Σαββάτου (4/1).

Έδωσε, μάλιστα, και συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που έκαναν σωστά τη δουλειά τους, τονίζοντας πως πλέον θα είναι περισσότερο προσεκτική.

«Είχαν απόλυτο δίκιο. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό και αισθάνθηκα Ευρωπαίος πολίτης. Δείχνει ότι δεν είμαστε χύμα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Δεν ξέρεις τα όρια που βρίσκεσαι όταν πίνεις, οπότε καλό θα ήταν όταν πίνεις να μην παίρνεις το τιμόνι. Αισθανόμουν ότι το έχω, αλλά είναι λάθος και ειδικά τα νέα παιδιά πρέπει να προσέχουν. Έκανα το ατόπημα και ήθελα να το πω στον κόσμο. Το πρόστιμο ήταν βαρύ, ξεπερνάει τα 800 ευρώ. Σου παίρνουν και το αυτοκίνητο αν δεν είναι κάποιος νηφάλιος να οδηγήσει», τόνισε.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τους κανόνες. Δεν γίνεται να έχουμε τόσους θανάτους από τροχαία. Είμαι ένα κακό παράδειγμα προς μίμηση σε αυτό το κομμάτι και για αυτό βγαίνω και να το πω. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας», κατέληξε η Βάνα Μπάρμπα.

