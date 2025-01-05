Δωροθέα Μερκούρη: «Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ και ζω χωρίς να κακοποιώ τον εαυτό μου με άντρες που δεν με αξίζουν»

Με ένα μακροσκελές ποστ κατάθεση ψυχής υποδέχτηκε τη νέα χρονιά η Δωροθέα Μερκούρη κάνοντας πολλές αποκαλύψεις για την ίδια και τις αλλαγές που έχουν φέρει τα τελευταία χρόνια στο μέσα της. Αλλαγές για τις οποίες είναι βαθιά ευγνώμων παρά το γεγονός ότι μεγαλώνει και η ίδια δε θέλησε καν να γιορτάσει τα γενέθλιά της τη χρονιά που πέρασε. Και όχι για το νούμερο. Αυτό το λέει άφοβα.

«Το 2024 έγινα 50 χρονών, δεν ήθελα να τα γιορτάσω ούτε να το θυμίσω στον εαυτό μου; Όχι επειδή φοβάμαι τα νούμερο και τις ρυτίδες ( είναι εκεί) αλλά επειδή κάπου το σώμα μου αισθανότανε ότι τα πράγματα αλλάζουν και το αισθάνεται ακόμα πιο πολύ σήμερα!

Μάλλον, πρέπει να κόψω την γλουτένη λένε κάποιοι ή να μην τρώω τόση σοκολάτα και τόση ζάχαρη. Να κοιμάμαι νωρίς να ξυπνάω νωρίς να κάνω αναπνοές διαλογισμό να κάνω παρέα μόνο με ανθρώπους που με αγαπάνε και μου ανεβάζουν το ηθικό, να μην έχω κακόποιητικές σχέσεις.

Με τόσο πόνο τόση θλίψη και τόση πείνα πως είναι δυνατόν εγώ να μην προσέχω τον εαυτό μου με τα πιο απλά πράγματα, σήμερα έχω τεράστια ευγνωμοσύνη στο δώρο που μου έκανε ο θεός, δεν έχω δει τον πόλεμο. Έχω νιώσει να θέλω να πολεμάω μέσα μου γιατί έτσι είμαστε. Τι να πω εγώ όταν σκοτώνουν εν ψυχρώ παντού.

Στα 50 είμαι στο θέατρο. σε μια καταπληκτική παράσταση ήταν το όνειρό μου να τραγουδάω επί σκηνής. Δίνω αγάπη και χρόνο στα αδέσποτα χωρίς να σκέφτομαι, το κάνω ανιδιοτελώς. Χαίρομαι τη ζωή μου με αυτά που έχω και όχι αυτά που δεν έχω.

Επιτέλους ηρέμησα και μάλλον αυτό έγινε επειδή ο χρόνος τα κάνει όλα, θέλω πολλά περισσότερα απ’τη ζωή μου, αλλά δεν το αναζητώ όπως θα το έκανα πριν υποφέροντας που δεν τα έχω εκείνη τη στιγμή .

Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ και ζω χωρίς να πίνω ποτά το βράδυ χωρίς να καπνίζω χωρίς να κακοποιώ τον εαυτό μου με άντρες που δεν με αξίζουν. Το πέρασμα του χρόνου έχει τεράστια δώρα και ανυπομονώ να δω και τα υπόλοιπα.

Το μεγαλύτερο δώρο βέβαια πάντα είναι τα κορίτσια μου και η οικογένεια μου που στέκεται δίπλα μου πάντα με πολύ αγάπη και στοργή, έχω πολλά αδέλφια είμαι η φίλοι μου, ξέρουν τα πάντα. Τόσο ωραίους συνεργάτες τόσο αγάπη και από εσάς.

Καλή χρόνια και μόνο ειρήνη» έγραψε η ίδια και τη χειροκροτούμε για αυτό!

