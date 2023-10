Chris Evans: Επιβεβαίωσε δημόσια τον γάμο του με την ηθοποιό Alba Baptista

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Κρις Έβανς, γνωστός για τον ρόλο του ως «Captain America», επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια στη σκηνή του ComiCon της Νέας Υόρκης ότι παντρεύτηκε την ηθοποιό Άλμπα Μπαπτίστα, τον περασμένο μήνα. Και ήταν η πρώτη φορά που οι θαυμαστές του τον έβλεπαν να φορά τη χρυσή του βέρα.

«Παντρεύτηκα», δήλωσε ο σταρ υπό τις επευφημίες του κοινού στο Javits Center του Μανχάταν. «Ήταν πραγματικά, πραγματικά υπέροχα».

Chris Evans confirms Alba Baptista marriage for first time as he flaunts ring: Wedding planning is ‘a lot’ https://t.co/VI5SZoP5Dl pic.twitter.com/5bwC4gxW1x