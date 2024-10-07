Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο με εκτιμώμενη περιουσία 1,6 δισ. δολάρια. Νωρίτερα, φέτος τον Απρίλιο, η Σουίφτ εμφανίστηκε στην ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του «Forbes» για πρώτη φορά και στις 5 Οκτωβρίου από το περιοδικό ανανεώθηκαν τα στοιχεία για την περιουσιακή της κατάσταση, καθώς συμπεριλήφθηκαν τα έσοδα από την περιοδεία της «Eras» και οι πωλήσεις του μουσικού της καταλόγου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται τώρα στην κορυφή της λίστας με τις πλουσιότερες γυναίκες μουσικούς – ξεπερνώντας τη Rihanna, η οποία φέρεται να έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Forbes», η Rihanna διατηρεί τον τίτλο της «πιο πλούσιας γυναίκας μουσικού όλων των εποχών», καθώς η περιουσία της κάποτε ανερχόταν σε 1,77 δισ. δολάρια.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται επίσης στο νούμερο 2 της λίστας με τους πλουσιότερους μουσικούς, ανεξάρτητα από φύλο, με τον Jay-Z να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με περιουσία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2,5 δισ. δολάρια.

Το «Forbes» εκτιμά ότι η Τέιλορ Σουίφτ έχει εισπράξει 600 εκατ. δολάρια από τα δικαιώματα και τις περιοδείες της και άλλα 600 εκατομμύρια δολάρια από τον μουσικό κατάλογό της.

Μεγάλο μέρος των εσόδων προέρχεται από τα άλμπουμ που ηχογράφησε εκ νέου η τραγουδίστρια, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο των κορυφαίων ηχογραφήσεων της. Η πιο πρόσφατη ήταν η επανακυκλοφορία του άλμπουμ της «1989» του 2014, που ξεπέρασε τις πωλήσεις του αρχικού δίσκου.

Το «Forbes» αναφέρει, επίσης, ότι κέρδισε 125 εκατ. δολάρια από ακίνητα και φέρεται να εισέπραξε επίσης 100 εκατ. δολάρια μόνο από τα δικαιώματα streaming στο Spotify πέρυσι, χάρη στα άλμπουμ «Midnights» του 2022 και «1989 (19 Έκδοση Taylor)».

Το «Bloomberg» ανέφερε ότι η Σουίφτ έγινε δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο του 2023, χάρη στα νέα της άλμπουμ, την περιοδεία «Eras», την πρώτη με εισπράξεις ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και την ταινία από τις συναυλίες της που κατέρριψε κάθε ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

