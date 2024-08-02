Η Cardi B επιβεβαίωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, την ίδια μέρα που αποκαλύφθηκε ότι κατέθεσε και πάλι αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Offset.

Η Cardi B έγραψε στην ανάρτησή της: «Με κάθε τέλος έρχεται μια νέα αρχή! Είμαι ευγνώμων για την αγάπη σας. Είναι πολύ πιο εύκολο να δέχεσαι τις ανατροπές, τις στροφές και τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά εσύ, ο αδερφός σου και η αδερφή σου μου δείξατε γιατί αξίζει να το παλέψεις!».

Η Cardi έχει ήδη μια κόρη, την 5χρονη Kulture, και έναν γιο, τον Wave, δύο ετών, με τον Offset.

Μια πηγή δήλωσε στο «Page Six» ότι οι φήμες περί απιστίας δεν ήταν αυτό που προκάλεσε την αίτηση διαζυγίου. «Έχουν απομακρυνθεί μεταξύ τους. Αυτό είναι που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Πηγή: skai.gr

