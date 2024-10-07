Ο Αλ Πατσίνο ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σε πρόσφατες συνεντεύξεις του. Πιο συγκεκριμένα, ο 84χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι παραλίγο να πεθάνει λόγω κορωνοϊού, τονίζοντας ότι δεν είχε σφυγμό για αρκετά λεπτά.

Σε συνεντεύξεις του στους «New York Times» και το περιοδικό «People» που δημοσιεύτηκαν το Σαββατοκύριακο, 5-6 Οκτωβρίου 2024, ο διάσημος ηθοποιός περιέγραψε λεπτομερώς την περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε ότι νόσησε το 2020, στην αρχή της πανδημίας, πριν από την ύπαρξη εμβολίου.

«Είπαν ότι ο σφυγμός μου είχε χαθεί. Ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Σαν οι αναμνήσεις μου να είχα χαθεί. Είναι, πράγματι, ένα παράξενο συναίσθημα», δήλωσε ο Al Pacino στους «New York Times».

Ο ηθοποιός, επίσης, εξήγησε ότι δεν αισθανόταν καλά και θυμήθηκε ότι είχε πυρετό και αφυδάτωση πριν χάσει τις αισθήσεις του. «Καθόμουν εκεί στο σπίτι μου και χάθηκα. Κάπως έτσι. Δεν είχα σφυγμό», είπε.

Έφτασε ασθενοφόρο και ο Αλ Πατσίνο ξύπνησε με μια ιατρική ομάδα στο σαλόνι του, που περιελάμβανε έξι τραυματιοφορείς και δύο γιατρούς. «Φορούσαν αυτές τις στολές που έμοιαζαν σαν να ήταν από το διάστημα ή κάτι τέτοιο. Ήταν κάπως σοκαριστικό να ανοίγεις τα μάτια σου και να το βλέπεις αυτό. Όλοι ήταν γύρω μου και φώναζαν: ‘’Επέστρεψε. Είναι εδώ’’».

Μιλώντας στο «People», ο ηθοποιός είπε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο. «Νόμιζα ότι βίωσα τον θάνατο. Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν νεκρός». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στους «New York Times» ότι «δεν είδε το λευκό φως ή οτιδήποτε άλλο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα εκεί» μετά τον θάνατο, αν και η εμπειρία του προκάλεσε κάποιο υπαρξιακό προβληματισμό.

«Όπως λέει και ο Άμλετ, ‘’Να ζεις κανείς ή να μην ζει…’’. Η ανεξερεύνητη χώρα από την οποία δεν επιστρέφει κανένας ταξιδιώτης». Τέλος, στο ερώτημα αν αυτή η μεταθανάτια εμπειρία που βίωσε άλλαξε τον τρόπο που ζει, ο ίδιος απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Καθόλου».

