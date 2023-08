Bradley Cooper-Irina Shayk: Χώρισαν, αλλά κάνουν διακοπές μαζί στη Βενετία με την κόρη τους – Δεν ζηλεύει ο Tom Brady

Your browser does not support the audio element.

Το πρώην ζευγάρι περνάει μέρος των διακοπών του μαζί, την ώρα που έχει γίνει γνωστό πως η Irina Shayk έχει ένα ειδύλλιο με τον πρώην σύζυγο της Ζιζέλ και αθλητή, Tom Brady