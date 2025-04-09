Bill Gates: Από την περιουσία των 101 δισ. δολαρίων τι θα κληρονομήσουν τα παιδιά του;

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε πρόσφατα στον Ινδό podcaster, Ραζ Σαμάνι, ότι τα τρία παιδιά του - η κόρη του Τζένιφερ Γκέιτς, 28 ετών, ο γιος του Ρόρι Γκέιτς, 25 ετών, και η κόρη του Φοίβη Γκέιτς, 22 ετών - θα κληρονομήσουν «λιγότερο από το 1%» του αμύθητου πλούτου του όταν πεθάνει.

Σύμφωνα με το «Forbes», ο συνιδρυτής της Microsoft έχει περιουσία που ξεπερνά τα 101 δισ. δολάρια. Το θέμα προέκυψε όταν ο Shamani ισχυρίστηκε ότι στην Ινδία είναι σύνηθες οι γονείς να αποταμιεύουν τα πάντα για τα παιδιά τους αντί να δίνουν τα χρήματά τους στους λιγότερο τυχερούς μέσω της φιλανθρωπίας.

Ο Μπιλ, 69 ετών, ίδρυσε ως γνωστόν το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, τη μεγαλύτερη ιδιωτική φιλανθρωπική οργάνωση στον κόσμο, μαζί με την τότε σύζυγό του, Μελίντα Γκέιτς, το 2000. Μετά το διαζύγιό τους το 2021, το ίδρυμα μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Γκέιτς και ο Μπιλ ανέλαβε ως μοναδικός πρόεδρός του.

Ο Shamani ρώτησε τον Γκέιτς ποια πιστεύει ότι είναι η «σωστή νοοτροπία» που πρέπει να έχουν οι γονείς όταν πρόκειται για κληρονομιά. «Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό», απάντησε ο Μπιλ Γκέιτς.

«Στην περίπτωσή μου, τα παιδιά μου πήραν σπουδαία ανατροφή και εκπαίδευση, αλλά θα πάρουν λιγότερο από το 1% του συνολικού πλούτου, επειδή αποφάσισα ότι δεν θα τους έκανε καλό. Δεν πρόκειται για δυναστεία. Δεν τους ζητώ να διοικήσουν τη Microsoft.

Θέλω να τους δώσω την ευκαιρία να έχουν τα δικά τους κέρδη και την επιτυχία τους, να είναι σημαντικά και να μην επισκιάζονται από την απίστευτη τύχη που είχα εγώ», είπε ο συνιδρυτής της Microsoft.

Αν και πιστεύει ότι όσοι έχουν κάνει τις περιουσίες τους στους τεχνολογικούς τομείς είναι, ίσως, οι πιο επιφυλακτικοί στο να δίνουν το μεγαλύτερο μέρος τους σε φιλανθρωπίες, φρόντισε να σημειώσει ότι «διαφορετικές οικογένειες βλέπουν την κατάσταση διαφορετικά».

Στη συνέχεια, ο Shamani ρώτησε τον καλεσμένο του αν τα παιδιά του εξέφρασαν ποτέ την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η περιουσία του δεν θα κατέληγε στους λογαριασμούς τους.

«Δεν θέλεις τα παιδιά σου να μπερδευτούν ποτέ σχετικά με την υποστήριξή σου προς αυτά και την αγάπη σου γι' αυτά», εξήγησε ο Μπιλ, «και γι' αυτό πιστεύω ότι εξηγώντας από νωρίς τη φιλοσοφία σου, ότι θα φέρεσαι σε όλους ισότιμα και ότι θα τους δώσεις απίστευτες ευκαιρίες, δεν υπάρχουν παρανοήσεις. Το ύψιστο κάλεσμα για αυτούς είναι να βοηθήσουν μέσω του ιδρύματος όλους όσοι έχουν ανάγκη».

