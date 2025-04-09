Η Τζέσικα Σίμπσον επιμένει ότι το σπέρμα φιδιού βοηθάει τη φωνή της και με αυτό ελπίζει ότι θα γίνει σπουδαία τραγουδίστρια. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, όπως είναι λογικό, οι χρήστες την «τρόλαραν» με μεγάλη επιτυχία και η δήλωσή της έγινε «viral».

Ωστόσο, η τραγουδίστρια του «Leave» δεν πτοείται και αυτή τη φορά υπερασπίστηκε το νέο ποτό της επιλογής της μιλώντας στο «ΤΜΖ». «Θέλω να πω, απλά καθαρίζει πραγματικά τον λαιμό μου», εξήγησε και πρόσθεσε: «Είμαι απλά μια υπέροχη τραγουδίστρια όταν πίνω σπέρμα φιδιού. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς».

Η 44χρονη Simpson αποκάλυψε μέχρι και τη γεύση που έχει το σπέρμα φιδιού, λέγοντας ότι είναι σαν να τρως πολύ σκούρο μέλι. Όταν ρωτήθηκε αν θα την ενδιέφερε ποτέ να υποστηρίξει επίσημα το κινεζικό προϊόν, η σταρ του «Employee of the Month» αστειεύτηκε: «Λοιπόν, δεν μπορώ καν να διαβάσω το μπουκάλι, οπότε δεν ξέρω πόσο καλή θα ήμουν σε κάποια διαφήμιση».

Jessica Simpson defends drinking snake sperm to become a ‘great singer’ — and describes its taste https://t.co/E1pW77e9VO pic.twitter.com/FvG6ESShvN — Page Six (@PageSix) April 8, 2025

Ωστόσο, η Σίμπσον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πουλήσει μια μέρα το δικό της ποτό με σπέρμα φιδιού. «Ίσως να φτιάξω το δικό μου», είπε χαμογελώντας. Αρκετοί θαυμαστές αντέδρασαν στο τολμηρό ποτό της ποπ σταρ στο τμήμα σχολίων της ανάρτησής της.

Πηγή: skai.gr

