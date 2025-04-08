Η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, αποκάλυψε την Τρίτη ότι διαγνώστηκε με επιλόχεια προεκλαμψία αφού γέννησε ένα από τα παιδιά της, μια πάθηση που περιέγραψε ως σπάνια και τρομακτική.

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου της podcast με τίτλο Confessions of a Female Founder, η Δούκισσα του Σάσσεξ, είπε ότι ίδια έπρεπε να διαχειριστεί έναν «τεράστιο ιατρικό φόβο» χωρίς ο κόσμος να ξέρει τι συνέβαινε.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας (NHS) αναφέρει στον ιστότοπό της ότι η προεκλαμψία είναι μια κατάσταση που επηρεάζει ορισμένες έγκυες γυναίκες, συνήθως κατά το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού τους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα πρώιμα σημάδια της προεκλαμψίας περιλαμβάνουν υψηλή αρτηριακή πίεση και πρωτεΐνη στα ούρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρούς πονοκεφάλους, προβλήματα όρασης, πόνο κάτω από τα πλευρά και έμετο, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανία.

«Είναι τόσο σπάνιο. Και είναι τόσο τρομακτικό», είπε η Μέγκαν που είναι μητέρα δύο παιδιών, περιγράφοντας την κατάσταση.

Δεν είπε αν αντιμετώπισε την ιατρική επιπλοκή μετά τη γέννηση του γιου της, του πεντάχρονου Άρτσι, ή της κόρης της Λίλιμπετ, η οποία είναι τριών.

«Αυτά τα πράγματα είναι τεράστιοι ιατρικοί φόβοι.», σημείωσε η ίδια.

Σημειώνεται πως η πρώτη καλεσμένη του podcast της Μέγκαν ήταν η Whitney Wolfe Herd, διευθύνουσα σύμβουλος της διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών Bumble. Η Herd είπε στο podcast ότι υπέφερε επίσης από την πάθηση.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας (NHS) αναφέρει ότι πολλές περιπτώσεις προεκλαμψίας είναι ήπιες, αλλά η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό εάν δεν παρακολουθηθεί και δεν αντιμετωπιστεί.

Πηγή: skai.gr

