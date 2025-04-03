Η ανακοίνωση του χωρισμού της Μελίντα και του Μπιλ Γκέιτς τον Μάιο του 2021 αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς, αλλά μέχρι τότε, ο χωρισμός τους κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό για πάνω από ένα χρόνο.

«Ήταν σημαντικό για μένα να είμαι αληθινή», λέει η Μελίντα σε συνέντευξή της στο «People», προσθέτοντας ότι «ελπίζει πως όσα έχει να μοιραστεί μπορεί να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλο».

Ερωτηθείσα σχετικά με την αντίδραση στις «προδοσίες» στον γάμο της, μια λέξη που χρησιμοποιεί στο νέο της βιβλίο, «The Next Day» (κυκλοφορεί στις 15 Απριλίου) - το οποίο καταγράφει μερικές από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή της και τι έμαθε από αυτές - η φιλάνθρωπος κάνει μια μεγάλη παύση. Η ίδια απαντά: «Πρέπει να μένεις πάντα πιστός στον εαυτό σου».

Αυτό είναι ένα από τα πολλά μαθήματα που μοιράζεται στο νέο της βιβλίο, ωστόσο όπως τονίζει η ίδια, «δεν προσπαθεί να δώσει συμβουλές σε κανέναν».

Το τέλος του γάμου της, το οποίο ανακοίνωσαν από κοινού με τον Μπιλ πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, παραμένει επώδυνο να συζητηθεί. Παρόλα αυτά, όπως λέει, «ήταν σημαντικό για μένα να είμαι αληθινή».

Παρόλο που είχαν υπάρξει «δύσκολες περίοδοι» με τον Μπιλ και στο παρελθόν, η Μελίντα γράφει στο βιβλίο της ότι στο τέλος του 2019 έβλεπε εφιάλτες, με ένα όμορφο σπίτι να καταρρέει γύρω της και στη συνέχεια να ξυπνάει πανικόβλητη κάθε νύχτα.

«Ο Μπιλ παραδέχτηκε δημοσίως ότι δεν ήταν πάντα πιστός σε μένα», γράφει και συνεχίζει αναφερόμενη σε ένα «βαθιά ενοχλητικό» άρθρο που δημοσιεύτηκε εκείνο το φθινόπωρο, όταν οι αναφορές συνέχισαν να αυξάνονται για τις προηγούμενες συναντήσεις του Μπιλ με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τις συναντήσεις αυτές ως λάθος και δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν «ανόητο να περάσει οποιονδήποτε χρόνο με τον Επστάιν», υποστηρίζοντας ότι αναζητούσε φιλανθρωπική υποστήριξη.

Η Μελίντα γράφει ότι, τελικά, τα όνειρά της μετατράπηκαν σε ένα όραμα της ίδιας, του Μπιλ και των τριών παιδιών τους στην άκρη ενός γκρεμού, καθώς «έπεφτε» στο κενό. «Όσο δραματικό κι αν ακούγεται», έγραψε. «Ήξερα, εκείνη τη στιγμή, ότι θα έπρεπε να πάρω μια απόφαση και ότι θα έπρεπε να την πάρω μόνη μου».

Αρχικά, προσπάθησε να απομακρύνει τις ανησυχίες της, αλλά όταν αυτό δεν λειτούργησε, κάλεσε τον Μπιλ μαζί της για ένα ταξίδι στο Νέο Μεξικό τον Φεβρουάριο του 2020, το οποίο αρχικά σχεδίαζε να περάσει μόνη της. Όταν έφτασαν στο σπίτι που είχαν νοικιάσει, η Μελίντα συνειδητοποίησε κάτι: το ακίνητο ήταν διαθέσιμο επειδή το ζευγάρι που ζούσε εκεί είχε χωρίσει.

Παρόλο που η Μελίντα και ο Μπιλ προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν «σαν οποιεσδήποτε άλλες διακοπές», την τελευταία νύχτα, του είπε ότι ήθελε να αρχίσει να ζει χωριστά και ότι θα έμενε στο σπίτι τους με τη μικρότερη κόρη τους, τη Φοίβη, η οποία τελείωνε το λύκειο. «Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές συζητήσεις που θα είχα κάνει», γράφει, και θυμάται ότι ο Μπιλ ήταν λυπημένος και αναστατωμένος, αλλά και με κατανόηση και σεβασμό.

Επιστρέφοντας στο σπίτι τους στο Σιάτλ, συνέχισαν να εργάζονται μαζί για το παγκόσμιο Ίδρυμά τους, κάνοντας ακόμη και κοινές εμφανίσεις, οι οποίες μπορεί να ήταν λίγο αμήχανες, ειδικά από τη στιγμή που, με εξαίρεση λίγους ανθρώπους, κανείς δεν ήξερε τι πραγματικά συνέβαινε. Τελικά, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει.

Εκείνο το καλοκαίρι, είπε στον Μπιλ ότι ήθελε διαζύγιο και μοιράστηκαν μια μακρά, ακόμη και περιστασιακά «τρυφερή» συζήτηση. Παρόλα αυτά, η Μελίντα ήξερε ότι οι επόμενοι μήνες θα ήταν δύσκολοι. «Ο Μπιλ έχει τη φήμη ότι είναι ένας από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές στον κόσμο», γράφει, προσθέτοντας ότι «άρχισε να παθαίνει κρίσεις πανικού».

Αναφέρει και άλλες κρίσεις πανικού στο βιβλίο της: το 2006, όταν νόμιζε ότι ο γιος τους, ο Rory, 25 ετών σήμερα, ήταν έτοιμος να πέσει από την άκρη ενός αερόστατου και ξανά, γύρω στην Πρωτοχρονιά του 2014, ενώ γιόρταζε την 20ή επέτειο του γάμου της με τον Μπιλ στο Μεξικό.

Η διαδικασία οριστικοποίησης του χωρισμού τους ήταν «εξαντλητική» και απροσδόκητα χρονοβόρα, γράφει, αλλά μόλις επήλθε η συμφωνία, τα πράγματα κινήθηκαν γρήγορα. Πήραν το Σαββατοκύριακο για να το πουν σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους και την επόμενη μέρα, στις 3 Μαΐου 2021, έβγαλαν την κοινή τους δήλωση.

Όσο για το τι, ακριβώς, την ώθησε στην απόφασή της να χωρίσει, η απάντησή της παρέμεινε η ίδια: αυτό είναι για τον Μπιλ, μόνο για να το πει στον κόσμο. «Χρειάζεται θάρρος για να σφυρηλατήσεις μια διαφορετική ζωή», λέει η ίδια στο «People», προσθέτοντας: «Όταν αλλάζεις μονοπάτια, συνειδητοποιείς ότι είναι ένα μεγάλο άνοιγμα…».

