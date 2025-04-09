Η Hilary Swank κατέψυξε τα ωάριά της σε ηλικία 37 ετών, έμεινε έγκυος σε ηλικία 47 ετών και καλωσόρισε τα πρώτα της παιδιά (δίδυμα) σε ηλικία 48 ετών το 2023, αλλά θα ήθελε να είχε ξεκινήσει νεότερη.

«Δεν είναι κάτι που το έκανα εσκεμμένα ή το είχα προγραμματίσει», εξήγησε η 50χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Women's Health». «Η γέννηση των παιδιών μου ήταν μια μαγική στιγμή στη ζωή μου. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για πάρα πολλούς λόγους». Η ηθοποιός είπε ότι το πλεονέκτημα του να είναι νέα μητέρα στην ηλικία της είναι ότι είναι «πολύ πιο υπομονετική».

«Είμαι ένας πολύ διαφορετικός γονέας από ότι θα ήμουν σε πιο μικρή ηλικία. Έχω περισσότερη κατανόηση. Έχω ήδη μια επιτυχημένη καριέρα, οπότε δεν είμαι διχασμένη. Θέλω να είμαι παρούσα στη ζωή των παιδιών μου», παραδέχτηκε η Hilary Swank.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Philip Schneider. Το ζευγάρι -που είναι γνωστό ως «Philary»- έχει σπίτια στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και στο Κολοράντο.

Η Hilary φέρεται να γνώρισε τον 52χρονο επιχειρηματία σε ένα ραντεβού στα τυφλά τον Νοέμβριο του 2016, πέντε μήνες αφότου έλυσε τον τρίμηνο αρραβώνα της με τον πρώην επαγγελματία τενίστα, Ruben Torres. Ο προηγούμενος οκταετής γάμος της Σουάνκ με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Quiet Days in Hollywood», Τσαντ Λόου, έληξε το 2007.

«Η γυμναστική για μένα είναι στην πραγματικότητα το να σηκώνω δύο μωρά των 25 κιλών», σημείωσε η Hilary. Η Swank συνέχισε: «Ακόμη και με τα μωρά, όταν κοιμούνται, έχω 3 ώρες για να γυμναστώ και να διαβάσω ένα σενάριο ή να πάω σε μια συνάντηση».

Η Swank - της οποίας η προπόνηση είναι το τένις και το Pilates – ακολουθεί μια διατροφή που δεν περιέχει γαλακτοκομικά και είναι κυρίως χορτοφάγος. «Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να λένε: ‘’Δεν ανησυχείς που είσαι πλέον 50 ετών και δεν υπάρχουν πολλές δουλειές;’’ Κι εγώ τους απαντώ: ‘’Όχι, έχω περισσότερες προτάσεις τώρα από όσες είχα ποτέ. Είναι μια απίστευτα συναρπαστική περίοδος», κατέληξε.

