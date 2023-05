Αυτοί είναι οι 3 νέοι εκπρόσωποι του σέξι αντρικού προτύπου

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά επαναπροσδιορίζονται ή -ακόμη πιο εύστοχα- αποενοχοποιούνται

Δεν είναι πολλά χρόνια πριν που αυτό ήταν το αρσενικό πρότυπο ή τουλάχιστον αυτό που επικρατούσε έναντι άλλων. Σήμερα, μια εποχή που έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα προς την ρήξη των στερεοτύπων, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά επαναπροσδιορίζονται ή ακόμη πιο εύστοχα αποενοχοποιούνται.

Αγόρια πιο συναισθηματικά, πιο εύθραυστα, αγόρια που πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε, όχι με την επιφανειακή ρομαντική έννοια, αλλά με τη ρεαλιστική, αγόρια που δεν πασχίζουν να κολλήσουν να χωρέσουν στα κουτάκια που τους επιβάλλει η κοινωνία, αυτά είναι τα ερωτεύσιμα αγόρια του σήμερα και τα παρακάτω ονόματα αποτελούν σίγουρα μια ξεκάθαρη εκπροσώπηση τους.

Timothee Chalamet

Ήταν άνοιξη του 2018, όταν όλοι στριμωχνόμασταν σε μια σκοτεινή αίθουσα να δούμε τη νέα ταινία του Luca Guadagnino, «Call me by your name», με θέμα τον τρυφερό καλοκαιρινό έρωτα δύο αντρών με φόντο την επαρχία της Ιταλίας, μια ταινία-ύμνος στο πώς είναι να ερωτεύεσαι πρώτη φορά, τότε που είναι όλα πρωτόγνωρα.

Ο βαθιά συναισθηματικός ρόλος του Chalamet, ως δεκαεπτάχρονου Elliot, ήταν αρκετός, σε συνδυασμό με τις κοντινές του εμφανίσεις σε ταινίες διάσημων σκηνοθετών, όπως της Greta Gerwig (Ladybird, Little Women) και του Woody Allen (A rainy day in New York), για να αρχίσουμε να ψάχνουμε περισσότερο ποιο είναι αυτό το νέο πρόσωπο με τις εξαιρετικές υποκριτικές ικανότητες και την αναγεννησιακή ομορφιά.

Ακολούθησαν τολμηρές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, με πάντα αντισυμβατικά outfits, κάθε φορά όλο και πιο σέξι, αποκορύφωμα αυτών η περσινή κατακόκκινη, εξώπλατη εμφάνιση στο φεστιβάλ Βενετίας, και τολμηρά εξώφυλλα όπως αυτό της Vogue, που μας έκαναν να τα δημοσιεύουμε παραθέτοντας ξελιγωμένα emoji. Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως είναι το νέο πρόσωπο της Channel για το άρωμά της.

Paul Mescal

Το όνομα του ακούστηκε πολύ τους τελευταίους μήνες, μετά την εμφάνιση του στο «Aftersun», μια ταινία που ξέρει καλά πώς να ξύνει πληγές και να σε «χτυπά» σε σημεία που δεν το περιμένεις, ρόλος που του χάρισε και την πρώτη του οσκαρική υποψηφιότητα.

Η πρώτη μας γνωριμία, όμως, με αυτό το «μυστήριο» και κάπως μελαγχολικό αγόρι από την Ιρλανδία δεν ήταν εκεί. Ήταν στα μέσα καραντίνας, τότε που όλοι ψάχναμε διακαώς ένα καταφύγιο -που αλλού- στην Τέχνη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το «Normal People» και για τον τρόπο που σε ρουφάει και σε κάνει να γίνεσαι «ένα» με τους πρωταγωνιστές του.

Ο Mescal εκεί έδωσε σάρκα και οστά, στον Cornell, έναν χαρισματικό και περίπλοκο χαρακτήρα, ο οποίος συχνά παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την ευθραυστότητά του, δύο έννοιες που συμπορεύονται και εναλλάσσονται. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό από έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να είναι ευάλωτος, που παλεύει ανάμεσα στην ταπεινότητα και την ανασφάλεια, να εκφράζει το σκοτάδι του και παλεύει να βγει προς το φως, μα κυρίως που αναγνωρίζει ότι το να δείχνεις τα συναισθήματα σου δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη.

Ο Mescal μέχρι στιγμής έχει καταπιαστεί με ρόλους που σκιαγραφούν πολύ καλά την παραπάνω προσωπικότητα, με επικείμενο βήμα του μια παραλλαγή της «Carmen» σε μια πιο indie εκδοχή. Και εμείς αδημονούμε να δούμε αν τα μουσικά του ταλέντα θα μας ανταμείψουν.

Grian Chatten

Ο Chatten με μια πρώτη, επιφανειακή ματιά είναι ξεκάθαρα το τοξικό, συναισθηματικά μη διαθέσιμο αγόρι που θα σου ραγίσει την καρδιά. Με μια δεύτερη ίσως είναι ακόμη αυτό, όμως είναι και ένα αγόρι που έχει γράψει μερικούς από τους πιο ενδοσκοπικούς και συναισθηματικούς στίχους των τελευταίων ετών, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και ποιητικοί.

«Όταν θα κάνω την κίνηση μου, θα το ξέρεις», τραγουδά σε μία από τις πρόσφατες σόλο κυκλοφορίες του και μας κάνει να αναρωτιόμαστε βασανιστικά πώς θα ήταν αυτό...

