Ariana Grande: Δεν πρόλαβε να χωρίσει και είναι ήδη με νέο σύντροφο και μάλιστα παντρεμένο

Η Ariana Grande γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της μαζί με το νέο της αγόρι, Ethan Slater, κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στο Soho Farmhouse, τρεις εβδομάδες πριν η σχέση τους αποκαλυφθεί από τα διεθνή ΜΜΕ.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τη βρετανική εξοχή στο πολυτελές καταφύγιο, όπου τα δωμάτια κοστίζουν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail», έως και 500 δολάρια τη βραδιά.

Φωτογραφίες δείχνουν την τραγουδίστρια να αγκαλιάζει τον 32χρονο νέο της σύντροφο, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Wicked». Η Ariana φαίνεται χαλαρή και άνετη φορώντας μια γκρι φόρμα. Το ζευγάρι, το οποίο κάνει γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και μήνες, είχε στην παρέα του άλλο ένα άτομο, προφανώς, πρόκειται για φίλο του ζευγαριού.

An insider tells Page Six that Ethan Slater and his wife Lilly Jay had been separated for two months before his romance with Ariana Grande:



“She’s rightfully upset because her marriage fell apart, but Ariana and Ethan didn’t do anything wrong.” pic.twitter.com/rDnBN5vmXg