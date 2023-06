Λετίθια της Ισπανίας και Ράνια της Ιορδανίας: Οι δύο βασίλισσες του… στυλ συναντήθηκαν στην Μαδρίτη (φωτογραφίες)

Αν και Φελίπε και Λετίσια έλαμψαν δια της απουσίας τους από τον γάμο του πρίγκιπα Χουσεΐν της Ιορδανίας την 1η Ιουνίου στο Αμμάν, λόγω υποχρεώσεων, το βασιλικό ζεύγος της Ιορδανίας δεν κράτησε κακία και πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία.

Μάλιστα, η Λετίθια της Ισπανίας υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ράνια με μία ζεστή αγκαλιά υποδέχθηκε και οι δύο εστεμμένες έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας για άλλη μία φορά.

Queen Rania of Jordan spent some time in Madrid with Queen Letizia of Spain while on an official visit. The ladies look effortlessly stylish together!! They were visiting the National Heritage Institution (Patrimonio Nacional) school and employment workshops at the Royal Palace. pic.twitter.com/ornTQ5ttPY