Adele: Η ξεχωριστή συνάντησή της με τη Meryl Streep σε συναυλία της στο Λας Βέγκας – Δείτε video

Η τραγουδίστρια ντύθηκε Madeline Ashton από το «Death Becomes Her» και είχε μια συγκινητική στιγμή με τη θρυλική ηθοποιό

Adele

Η Adele πρόσθεσε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στη Halloween συναυλία της στο Λας Βέγκας, καθώς εμφανίστηκε ντυμένη ως Madeline Ashton, ο ρόλος της Meryl Streep από την κλασική ταινία «Death Becomes Her» του 1992. Η εμφάνισή της με ξανθιά περούκα και ασημένιο μπουφάν έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Adele εντόπισε τη Meryl Streep στο κοινό και την πλησίασε με ενθουσιασμό. Η Streep, ανταποκρινόμενη θερμά, έκανε υπόκλιση και στη συνέχεια οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν μια αγκαλιά. Η Adele, συνεχίζοντας να τραγουδά, είπε γεμάτη συγκίνηση: «Σ’ αγαπάω».

Η συγκινητική αυτή στιγμή έρχεται μετά από μια ανάλογη συνάντηση που είχε η Adele με τη Celine Dion, επιδεικνύοντας την εκτίμησή της για τις κορυφαίες γυναίκες της μουσικής και του θεάτρου που τη συγκινούν και την εμπνέουν. 

