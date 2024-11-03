Η Adele πρόσθεσε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στη Halloween συναυλία της στο Λας Βέγκας, καθώς εμφανίστηκε ντυμένη ως Madeline Ashton, ο ρόλος της Meryl Streep από την κλασική ταινία «Death Becomes Her» του 1992. Η εμφάνισή της με ξανθιά περούκα και ασημένιο μπουφάν έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Adele εντόπισε τη Meryl Streep στο κοινό και την πλησίασε με ενθουσιασμό. Η Streep, ανταποκρινόμενη θερμά, έκανε υπόκλιση και στη συνέχεια οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν μια αγκαλιά. Η Adele, συνεχίζοντας να τραγουδά, είπε γεμάτη συγκίνηση: «Σ’ αγαπάω».

Adele meeting Meryl Streep dressed up as her character in “Death Becomes Her” for #Halloween is the best video you’ll see tonight. #WeekendsWithAdelepic.twitter.com/VtaFtI02JW — Adele Stats (@StatsAdele) November 2, 2024

Η συγκινητική αυτή στιγμή έρχεται μετά από μια ανάλογη συνάντηση που είχε η Adele με τη Celine Dion, επιδεικνύοντας την εκτίμησή της για τις κορυφαίες γυναίκες της μουσικής και του θεάτρου που τη συγκινούν και την εμπνέουν.

Adele explains why Celine Dion’s attendance at “Weekends With Adele” is so meaningful and a full circle moment:



“I have been performing in Celine Dion's room at the Colosseum for almost 2 years now. (…) It was the only venue I wanted to play in Vegas because it was built for… pic.twitter.com/iln5sdKL3X — Adele Stats (@StatsAdele) October 28, 2024

Πηγή: skai.gr

