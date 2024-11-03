Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα, η ψυχολογία σας είναι κάπως βαριά, συμπτώσεις τροφοδοτούν υποψίες για δικούς σας ανθρώπους, ενώ το ενδεχόμενο μιας απροσδόκητης αποκάλυψης θα σας οδηγήσει σε μια σειρά μικρών αναθεωρήσεων. Γενικότερα, η κατάσταση επιστρατεύει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, παρότι ο Άρης περνώντας στον Λέοντα τονίζει το θάρρος και την παλικαριά σας. Η ερωτική σας ζωή περνά μια μικρή μεταβατική φάση. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση όμως σας φοβίζει, ή σας απογοητεύει για λίγο. Η ανάγκη για μια αγορά αναστέλλεται.

Ταύρος

Σε όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας θα μονοπωλήσουν τη σκέψη και τον χρόνο σας περισσότερο από άλλες φορές. Όσοι εξαιρείστε αυτού του κανόνα θα έχετε τρέχοντα θέματα με την κοινωνική σας ζωή ή με τις οικογενειακές σας σχέσεις. Εξωτερικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε λύσεις που ίσως δεν είστε έτοιμοι να κάνετε. Ερμής και Αφροδίτη μαζί στον Τοξότη βοηθούν τους στόχους και τις κοινωνικές σας δραστηριότητες. Ο Άρης στον Λέοντα σας επιστρατεύει στον επαγγελματικό τομέα. Η αντίθεσή του με τον Πλούτωνα συνεχίζεται και απαιτεί έναν άθλο ή μια θυσία.

Δίδυμοι

Οι μέρες που ακολουθούν θα δώσουν έμφαση στην εργασιακή καθημερινότητα και στις κοινωνικές σας δραστηριότητες. Δεν θα λείψει και μια έμφαση στις εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή. Για αρκετούς η συνύπαρξη Ερμή -Αφροδίτης στον Τοξότη δείχνει μια γνωριμία που θα παίξει ρόλο σε βάθος χρόνου. Ο Άρης στον Λέοντα θα ενισχύσει τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες προκειμένου να τακτοποιήσετε υποθέσεις, να λύσετε προβλήματα και να διαλευκάνετε παρεξηγήσεις. Η εβδομάδα είναι σημαντική, αλλά άλλο τόσο καταναλωτική και κουραστική.

Καρκίνος

Υπάρχει μια αντίφαση. Δεν θα λείψουν οι καλές στιγμές, αλλά δεν θα αποφύγετε και τις δυσκολίες. Οι καλές στιγμές σχετίζονται με τα αισθηματικά ή με δικούς σας ανθρώπους. Ο Άρης στον Λέοντα θα θίξει κάποια κακώς κείμενα που έχουν λιμνάσει στον οικονομικό τομέα. Θα προσέξετε ιδιαίτερα τη διαχείριση αυτού του ζητήματος και κυρίως η αντίθεσή του με τον Πλούτωνα δείχνει ότι δεν μπορείτε να λύσετε εύκολα τα τυχόν προβλήματα ή να πετύχετε συγχρονισμούς με ανθρώπους που σας αφορούν, οι οποία θα ανακουφίσουν την ψυχή σας. Στο μεταξύ, ένας δικός σας άνθρωπος θα χρειαστεί τη βοήθειά σας, ταυτόχρονα οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχετε ευκαιρίες επιτυχίας και οι καλλιτέχνες στιγμές διάκρισης.

Λέων

Με τον Άρη στο ζώδιό σας θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στα λόγια και στη συμπεριφορά. Ένας μικρός αυτοπεριορισμός θα αποδειχτεί σωτήριος στις ευαίσθητες σχέσεις, ή στους προβληματικούς τομείς της καθημερινότητάς σας. Οι ανταγωνισμοί στην εργασία θα έχουν δυσανάλογο κόστος έστω και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό για εσάς. Τα έξοδα παράστασης στην κοινωνική σας ζωή αυξάνονται όσο αυξάνεται και η έκθεσή σας σε αυτήν. Αποφύγετε να μπερδευτείτε σε υποθέσεις που δεν σας αφορούν ενώ αντίθετα χρειάζεται να βάλετε τις σωστές προτεραιότητες.

Παρθένος

Όσο αποφεύγετε κάποιες ευθύνες στην οικογένεια, τόσο περισσότερο προβληματίζετε εκείνους που σας αγαπούν. Προφάσεις για τις ασχολίες σας υπάρχουν πολλές και αληθοφανείς, αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι άλλοι δικαιούνται κάποια ανάπαυλα. Οικονομικά θα έχετε κάποια έκτακτα έσοδα, αλλά η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα δεν θα σας επιτρέψει να τα χρησιμοποιήσετε για την ευχαρίστησή σας. Αδέλφια και συγγενείς θα σας απασχολήσουν, ενώ τα παιδιά της οικογένειας φαίνεται να διαφοροποιούνται από κάποιες κοινές αποφάσεις και σχέδια.

Ζυγός

Αρκετά πιεσμένοι και αυτήν την εβδομάδα οι περισσότεροι, ενώ πρέπει να τακτοποιήσετε προσωπικές και οικογενειακές σας υποθέσεις. Η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα συνδυάζει τα αδύναμα στοιχεία του χαρακτήρα σας και σας βάζει διλήμματα τα οποία δεν μπορείτε να επιλύσετε. Συγκρατείστε τα νεύρα σας, αποφύγετε να μιλήσετε ανοιχτά για το θυμό σας και βάλτε στην άκρη τον ταλαιπωρημένο σας εγωισμό. Σκεφτείτε πόσο απαραίτητοι είστε για κάποιους ανθρώπους που σας αγαπούν και παραμείνετε στωικοί μέχρι να διαλυθούν τα σύννεφα που σας εμποδίζουν να φτάσετε τους υψηλούς σας στόχους.

Σκορπιός

Η εβδομάδα σας επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες σε όλα τα πεδία. Η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα σας δίνει κατά κάποιο τρόπο πρωταγωνιστικό ρόλο στις υποθέσεις που σας απασχολούν. Οι δυσκολίες δεν θα λείψουν αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ουσιαστικό, όσο και αν διαρκέσουν οι διαδικασίες. Αισθηματικά πολλά βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαρτάται από εσάς πως θα τα διαχειριστείτε, που θα δώσετε σημασία και που όχι. Είναι σαν να λειτουργεί υπ ευθύνη σας ένα γρανάζι το οποίο πρέπει να φροντίζετε διαρκώς για την εύρυθμη λειτουργία του.

Τοξότης

Γίνετε ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί. Κρατήστε ανέπαφη την περιοχή που υπερασπίζεστε, όποια και αν είναι η σύνθεσή της. Η εβδομάδα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σας και αισθάνεστε ότι πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Εξυπηρετήστε το συμφέρον σας και μην αδιαφορείτε όταν κάποιος τομέας χρειάζεται επιμέλεια. Αισθηματικά δεν θα αποφύγετε εξηγήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσετε και πολύ και περιγραφικά, και ουσιαστικά, για να γίνουν οι θέσεις σας κατανοητές.

Αιγόκερως

Προσέξτε τις επόμενες μέρες να μην ξεφύγετε από όσα έχετε αποφασίσει σαν χρήσιμα για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Καλό θα ήταν να φροντίσετε να ανεφοδιαστείτε πριν μπείτε σε ένα καινούργιο αγώνα στα μέσα του μήνα. Η καθημερινότητα θα κυλήσει γρήγορα, οι εξελίξεις προβλέπονται ραγδαίες αλλά και οι αποστάσεις θα είναι χαρακτηριστικές που θα πάρει ένα σημαντικό πρόσωπο της ζωής σας από εσάς τους ίδιους. Λίγο πριν κλείσει τον κύκλο της αυτή η χρονιά σας καλεί το πεπρωμένο να υπερασπιστείτε το αντικείμενο της εργασίας σας. Εξοπλιστείτε κατάλληλα να αντιμετωπίσετε το κύμα των εξελίξεων που θα δώσει μια νέα τροπή στη ζωή σας.

Υδροχόος

Η εβδομάδα δίνει έμφαση στις δημόσιες εμφανίσεις σας και στις επαγγελματικές σας επιδόσεις. Και τα δυο θέματα πρέπει να τα προσέξετε ιδιαίτερα. Προετοιμαστείτε για εντάσεις που θα αφορούν διεκδικήσεις και αλλαγή στις συνθήκες εργασίας. Συναισθηματικά δεν θα λείψουν οι αντιξοότητες και οι ιδιοτροπίες από τον ερωτικό σας σύντροφο. Εάν σας αφορά κάντε πως δεν καταλαβαίνετε και γενικότερα φανείτε πιο ανεκτικοί. Κοινωνικά το βάρος είναι μεγαλύτερο και πρέπει να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Οικονομικά οι δυσκολίες παραμένουν, ωστόσο δεν θα λείψουν προτάσεις και μικρές δόσεις ψυχαγωγίας που κάποιοι θα σας προσφέρουν.

Ιχθύς

Οι μέρες αυτές δεν είναι οι τελευταίες μιας σειράς δυσκολιών ή επεισοδίων στον τομέα των σχέσεων σε προσωπικό και σε κοινωνικό πεδίο. Η εργασία επίσης παραμένει στα ίδια πλαίσια, οι επόμενες όμως εβδομάδες σας παροτρύνουν να καλύψετε τις ανάγκες σας. Η συναισθηματική σας ζωή εξελίσσεται σταθερά, αλλά τα παράλληλα γεγονότα εντείνουν τη σχετική σας ανασφάλεια. Η κούραση και ένα είδος απογοήτευσης μπορεί να οπλίσουν την αντιδραστικότητά σας και θα πρέπει να προσέξετε να μην ξεπεράσετε τα όριά σας. Οι προκλήσεις από τη μεριά των άλλων συνεχίζονται και μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να αλλάξει κάποιες ευαίσθητες ισορροπίες. Ακολουθήστε το ρεύμα των γεγονότων αποφεύγοντας να εκθέσετε τον εαυτό σας κινδύνους, σε διαφωνίες και σε συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

