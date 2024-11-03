Η Sarah Jessica Parker βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας απροσδόκητης «κλοπής», που ανέτρεψε τα σχέδια της για το Halloween. Η ηθοποιός, που διαμένει σε μια πολυτελή κατοικία αξίας 35 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη, είχε επιμεληθεί τη διακόσμηση του σπιτιού της με κολοκύθες, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η διάθεση της άλλαξε όταν ανακάλυψε πως άγνωστοι δράστες είχαν αφαιρέσει τις κολοκύθες από τις σκάλες του σπιτιού της, αφήνοντας πίσω μόνο μερικά κεριά και ένα φανάρι. Η ηθοποιός αντέδρασε άμεσα, τοποθετώντας πινακίδες στις πόρτες της εισόδου που έγραφαν: «Ντροπή στους κλέφτες κολοκύθας».

Sarah Jessica Parker furious after Halloween thieves steal her pumpkins: 'Shame on you!' https://t.co/NquVeELyRn pic.twitter.com/CJDfXnQzlb — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2024

Εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά της, έκανε ξεκάθαρο πως δεν σκοπεύει να αφήσει το περιστατικό να περάσει έτσι. Το περιστατικό της θύμισε μια παρόμοια κλοπή πριν από πέντε χρόνια, όταν και τότε κλέφτες είχαν αρπάξει τις κολοκύθες της.

Πηγή: skai.gr

