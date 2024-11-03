Chloe Grace Moretz: Αποκάλυψε ότι είναι gay – Στηρίζει Κάμαλα Χάρις

Η Chloe Grace Moretz αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλη, ενώ υποστηρίζει με πάθος την υποψήφια πρόεδρο των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις. Η 27χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την ανακοίνωση στο Instagram και δήλωσε ότι έχει ήδη ψηφίσει υπέρ της Κάμαλα Χάρις στις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

«Ψήφισα την Κάμαλα Χάρις γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις για το σώμα τους, ελεύθερα και χωρίς κρατικές παρεμβάσεις», έγραψε η Chloe Grace Moretz.

Συμπλήρωσε ότι ως ομοφυλόφιλη γυναίκα, αναγνωρίζει τη σημασία των νομικών προστασιών για την LGBTQ+ κοινότητα, τονίζοντας ότι όλοι αξίζουν ίση πρόσβαση στην περίθαλψη και τα δικαιώματά τους.

Η ανάρτησή της αποτελεί την πρώτη δημόσια δήλωση για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό, ενώ οι φήμες για τη σχέση της με την Κέιτ Χάρισον έχουν κυκλοφορήσει από το 2018, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν μαζί στην Καλιφόρνια. Παλιότερα, η ηθοποιός διατηρούσε σχέση με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ από το 2014 ως το 2018.

Chloë Grace Moretz officially comes out as a ‘gay woman’ while endorsing Kamala Harris for president https://t.co/xKqESWNLJe pic.twitter.com/cxpZdvv2bs — Page Six (@PageSix) November 2, 2024

Η ηθοποιός, που έχει δύο γκέι αδέλφια, υπερασπίζεται εδώ και χρόνια τα δικαιώματα της κοινότητας. Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια στην Τζόρτζια, έχει μιλήσει για τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετώπισαν τα αδέλφια της σε μια συντηρητική κοινωνία.

Σε παλιότερή της συνέντευξη, η ίδια περιέγραψε πως μεγάλωσε αγωνιζόμενη στο πλευρό των αδελφών της, αισθανόμενη ότι είχε την ευθύνη να τους υπερασπίζεται και να φωνάζει πως το να είσαι γκέι είναι κάτι φυσιολογικό και απολύτως αποδεκτό. Η ηθοποιός καλεί τους θαυμαστές της να συμμετέχουν στις εκλογές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψήφου τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.