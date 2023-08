Η Adele έκανε gender reveal στη σκηνή και δάκρυσε. Τι γλυκοοοό!

«Η Shantelle και ο Chris περιμένουν… αγοράκι!», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και την ίδια σε κλάματα.

Η Adele έχει αποδείξει ότι της αρέσει να έχει στενή σχέση με τους θαυμαστές της και δεν διστάζει να έρθει «κοντά» τους και να τσαλακωθεί ακόμα και κατά η διάρκεια των συναυλιών της.

Σε ένα τέτοιο περιστατικό, η διάσημη ερμηνεύτρια διέκοψε το σόου της στο Λας Βέγκας για να κάνει gender reveal (αποκάλυψη φύλου) σε ένα ζευγάρι που περίμεναν παιδί και είχε πάει στην συναυλία της με ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Adele, will you do our gender reveal?» («Adele, θα μας κάνεις την αποκάλυψη του φύλου;»).

Η τραγουδίστρια τους είδε και λίγο αργότερα τους έκανε το χατίρι.

Η 35χρονη τραγουδίστρια κάθισε στην άκρη της σκηνής και, αφού διάβασε το αποτέλεσμα, είπε ενθουσιασμένη στο μικρόφωνο μπροστά στο κατάμεστο Colosseum: «Η Shantelle και ο Chris περιμένουν… αγοράκι!», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και την ίδια σε κλάματα.

«Είμαι τόσο χαρούμενη για εσάς, τόσο χαρούμενη! Είναι πολύ συγκινητικό, Θεέ μου!», είπε η Adele.

Go easy on E!, we're just as emotional as Adele after watching this gender reveal. 😭 ❤️ (🎥: Chris Dare) pic.twitter.com/rKuAmcK9K2 — E! News (@enews) August 14, 2023

Μάλιστα, όπως είπε η εγκυμονούσα Shantelle Lord, εκείνη και ο σύζυγός της είχαν πάρει τα αποτελέσματα αλλά περίμεναν 6 εβδομάδες για να πάνε στη συναυλία της Adele και να ανοίξει εκείνη τον φάκελο για αυτούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.