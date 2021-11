Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της νέας Αφρικανικής μετάλλαξης (Μποτσουάνα) στην Ευρώπη.

Πρόκειται για γυναίκα που επέστρεψε στο Βέλγιο από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον γιατρό Μαρκ Βαν Ρανστ, το εργαστήριο του οποίου συνεργάζεται στενά με την αρχή δημόσιας υγείας Sciensano, τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στη γυναίκα στις 22 Νοεμβρίου, ενώ το δείγμα της μαζί με ένα άλλο ήταν υπό ανάλυση ως ύποπτα.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).