«Είμαστε σε μία έξαρση όλων των ιώσεων του αναπνευστικού καθώς μαζευόμαστε σε κλειστούς χώρους» δήλωσε ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος σχετικά με την έξαρση του κορωνοιού.

Σχετικά με τον εμβολιασμό δήλωσε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για '5η δόση κορωνοϊού' αλλά για το ετήσιο εμβόλιο του κατά του κορωνοϊού, όπως ακριβώς εμβολιαζόμαστε για την γρίπη, θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε κατά του covid-19».

«Να πάμε όλοι με self test στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς καθώς η πιθανότητα να μεταδώσουμε είναι μειώνεται αρκετά», τόνισε

«Μάσκες θα έπρεπε να φοράμε ούτως ή άλλως όπου υπάρχει συνωστισμός, καλό θα ήταν τα παιδιά να κάνουν self test πριν επιστρέψουν στα σχολεία», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος

Πηγή: skai.gr

