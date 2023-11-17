Το Ιδρυμα Bill & Melinda Gates χρηματοδότησε με 23,6 εκατομμύρια δολάρια την εταιρεία βιοφαρμακευτικής Micron Biomedical, με έδρα τις ΗΠΑ, για την μαζική παραγωγή τεχνολογίας εμβολιασμού χωρίς σύριγγα.

Η τεχνολογία βασίζεται στην χορήγηση του εμβολίου με διαλυτές μικροβελόνες που προσκολλώνται στο δέρμα μέσω μικροσυσκευής που μοιάζει με μικροεπίθεμα.

Η μεταφορά και χορήγηση των επιθεμάτων αυτών είναι ευκολότερη σε σχέση με τα παραδοσιακά ενέσιμα εμβόλια, κυρίως στις φτωχές χώρες, όπου η πρόσβαση στο σύνολο των παιδιών που χρειάζονται εμβολιασμό είναι προβληματική. Αλλά η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα συναντούσε εμπόδια.

Δοκιμή στην Γκάμπια φέτος έδειξε ότι η συσκευή της Micron Biomedical χρησιμοποιήθηκε για την χορήγηση του εμβολίου ιλαράς-ερυθράς , που παράγεται από το Serum Institute της Ινδίας, σε ενηλίκους, μωρά και νήπια είναι τόσο ασφαλής και αποτελεσματική όσο και η σύριγγα και παρήγαγε αντίστοιχη ανοσολογική απόκριση.

Η τεχνολογία «μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα σημαντικότερα εμπόδια στην εξάλειψη της ιλαράς-ερυθράς παγκοσμίως», δήλωσε ο Τζέιμς Γκούντσαν, κορυφαίο επιστημονικό στέλεχος του τμήματος Ανοσολογίας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το οποίο συνεργάζεται επίσης με την Micron Biomedical .

Η τεχνολογία δεν απαιτεί «ψυχρή αλυσίδα» για την μεταφορά, ούτε εκπαίδευση προσωπικού για την χορήγηση του εμβολίου και μπορεί επίσης να βοηθήσει στις περιπτώσεις φοβίας για τις σύριγγες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates θα υποστηρίξει την κατασκευή μονάδας που θα παράγει 10 εκατομμύρια μικροσυσκευές ετησίως για μεγαλύτερης κλίμακας δοκιμές και χρήση, έπειτα από την έγκρισή της από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

