Οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναφέρουν ότι το παθητικό κάπνισμα μπορεί να είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τα παιδιά που επιβαίνουν σε αυτοκίνητα όταν οι ενήλικες καπνίζουν μέσα σε αυτά.

Αν και πολλοί καπνιστές όταν καπνίζουν στο αυτοκίνητο αφήνουν ανοικτό το παράθυρό τους, εντούτοις μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το ιατρικό περιοδικό Tobacco Control ανέφερε ότι ακόμη και με ανοικτά τα παράθυρα το κάπνισμα στο αυτοκίνητο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα επίπεδα σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η μελέτη επικεντρώθηκε ειδικά στις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος μέσα στα αυτοκίνητα. Τα αποτελέσματα ανατρέπουν την αντίληψη που έχει να κάνει ότι με ανοικτά τα παράθυρα υπάρχει αρκετή ροή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να καθαρίσει την ατμόσφαιρα μέσα στην καμπίνα από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες ενός τσιγάρου.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Αμπερντίν που πραγματοποίησαν την έρευνα, μέτρησαν τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στο χώρο του καθίσματος πίσω από τον συνοδηγό σε 14 αυτοκίνητα καπνιστών και 3 αυτοκίνητα μη καπνιστών. Οι δοκιμές διήρκεσαν από 5 έως 70 λεπτά, με μέσο όρο οδήγησης 27 λεπτά. Από τις 83 διαδρομές που έγιναν συνολικά, οι 34 αφορούσαν διαδρομές με αυτοκίνητα μη καπνιστών.

Μετά από τις δοκιμές, διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα σωματιδίων ήταν κατά μέσο όρο 7,4 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα στα αυτοκίνητα των μη καπνιστών, τα οποία αυξήθηκαν σε περίπου 11 φορές υψηλότερα κατά τη διάρκεια της οδήγησης στα αυτοκίνητα καπνιστών. Τα επίπεδα σωματιδίων συσχετίστηκαν έντονα με τον αριθμό των τσιγάρων. Τα μέσα επίπεδα βρέθηκαν να είναι 385 mcg/m3, ενώ το υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο ήταν 880 mcg/m3.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι παρόλο που οι καπνιστές άνοιγαν συνήθως τα παράθυρα του αυτοκινήτου για να παρέχουν αερισμό όταν καπνίζουν, τα επίπεδα σωματιδίων εξακολουθούσαν να είναι υψηλότερα από το όριο που θεωρείται ασφαλές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (25 mcg/m3).

Έτσι έγινε εύκολα σαφές ότι το κάπνισμα στο αυτοκίνητο όταν υπάρχουν παιδιά είναι αρκετά επικίνδυνο για την υγεία τους, καθώς και για την υγεία οποιουδήποτε επιβάτη στο αυτοκίνητο. Ο καπνός του τσιγάρου επηρεάζει περισσότερο τον καπνιστή, αλλά το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα έχει και σε αυτούς που δέχονται το παθητικό κάπνισμα. Αν και πολλοί προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο παρέχοντας αερισμό, κατεβάζοντας τα παράθυρα ή λειτουργώντας το κλιματιστικό, αυτά τα μέτρα δεν αρκούν για να διατηρήσουν την ποιότητα του αέρα στο αυτοκίνητο σε ασφαλές επίπεδο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα να τα θέτει σε κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ΗΠΑ), υπάρχουν περισσότερες από 7.000 χημικές ουσίες στον καπνό του τσιγάρου, εκατοντάδες από τις οποίες είναι τοξικές και 70 που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο. Αυτές οι επικίνδυνες χημικές ουσίες δεν εισπνέονται μόνο από τον καπνιστή, αλλά εισπνέονται και από άτομα που υποχρεώνονται στο παθητικό κάπνισμα. Ενώ ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι το θέμα του παθητικού καπνίσματος, ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο, είναι ένα μικρό ζήτημα, το παθητικό κάπνισμα επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Από το 2007 έως το 2008, πάνω από 88 εκατομμύρια μη καπνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτέθηκαν στο παθητικό κάπνισμα. Από το σύνολο αυτών το 53,6% αφορούσε παιδιά έως 11 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

