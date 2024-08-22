Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν δεν κοιμάσαι αρκετά;

Η σημασία του επαρκούς ύπνου είναι τεράστια για την υγεία μας. Αν κοιμάσαι λιγότερο από επτά ώρες κάθε βράδυ, μπορεί να παρατηρήσεις διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα και το μυαλό σου. Ας δούμε πέντε από τις πιο σημαντικές συνέπειες που μπορεί να έχει η έλλειψη ύπνου.

Η σκέψη σου γίνεται πιο αργή

Όταν δεν κοιμάσαι αρκετά, η ικανότητά σου να σκέφτεσαι γρήγορα και να αντιμετωπίζεις προβλήματα μειώνεται. Έρευνες έχουν δείξει ότι μετά από δύο συνεχόμενες νύχτες χωρίς επαρκή ύπνο, οι αντιδράσεις μας γίνονται πιο αργές και δυσκολευόμαστε περισσότερο να προσαρμοστούμε σε νέες καταστάσεις.

Αρχίζεις να ξεχνάς πράγματα

Ο ύπνος είναι ουσιαστικός για την ενίσχυση και τη διατήρηση της μνήμης. Μελέτες έχουν συνδέσει τον ανεπαρκή ύπνο με τον αυξημένο κίνδυνο για γνωστικές δυσλειτουργίες και Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, η βραχυπρόθεσμη μνήμη επηρεάζεται άμεσα, καθώς κατά τη διάρκεια του ύπνου οι αναμνήσεις ενισχύονται και εδραιώνονται.

Αυξάνεται το άγχος και η λύπη

Είναι λογικό ότι όταν είσαι κουρασμένος, είναι πιο πιθανό να αισθανθείς αγχωμένη ή λυπημένη. Η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη κατάθλιψης, καθώς ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη συναισθηματική ευεξία.

Μειώνεται η σεξουαλική διάθεση

Η εξάντληση επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλική σου ζωή. Μελέτες δείχνουν ότι μια επιπλέον ώρα ύπνου μπορεί να αυξήσει τη σεξουαλική διάθεση, ιδιαίτερα στις γυναίκες, κατά 14%. Όσοι κοιμούνται περισσότερο, αναφέρουν μεγαλύτερη σεξουαλική διέγερση.

Το ανοσοποιητικό σου σύστημα εξασθενεί

Η έλλειψη ύπνου σε κάνει πιο ευάλωτο στις ασθένειες. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν κοιμάσαι λιγότερο από επτά ώρες, αυξάνεται η πιθανότητα να κρυολογήσεις σχεδόν τριπλάσια. Επίσης, ο επαρκής ύπνος βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, διευκολύνοντας την παραγωγή αντισωμάτων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Η φροντίδα του ύπνου μας είναι θεμελιώδης για να παραμένουμε υγιείς και γεμάτοι ενέργεια, και οι παραπάνω επιπτώσεις μας θυμίζουν γιατί πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην ξεκούρασή μας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.