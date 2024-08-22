Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα

Συνολικά 12 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους και μέχρι τις 21 Αυγούστου, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων 83 έτη, εύρος 61 - 92 έτη).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, καταγράφηκαν δύο θάνατοι και διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 24 νέα εγχώρια κρούσματα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Έχουν καταγραφεί, επίσης, τρία εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Αλβανία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 100 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 76 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 24 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση. Τα έτη 2010-2014 και 2017-2023 καταγράφηκαν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές (και) της χώρας μας, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ενώ κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί στο παρελθόν σε όλες τις Περιφέρειες. Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια σχεδόν βάση κατά την τελευταία δεκαετία, υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο 2024, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και -πιθανά- σε νέες περιοχές.

Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη ενημερώσει (τον Μάιο 2024) τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για την έγκαιρη διάγνωση περιστατικών, καθώς και το κοινό, σχετικά με την αναμενόμενη επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και τα συνιστώμενα μέτρα προστασίας.

Σε ποιες περιοχές καταγράφονται κρούσματα

Φέτος και μέχρι τις 21 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Λευκάδας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Αχαΐας, Θεσπρωτίας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Αργολίδας, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Φθιώτιδας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Σερβία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

